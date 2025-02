Il costo della benzina e del diesel è in discesa. L’Osservatorio del ministero che si occupa di monitorare appunto i prezzi e le oscillazioni dei carburanti, ha asserito di essere entrati nella seconda settimana di ribasso consecutivo.

Un calo che fortunatamente dura per due settimane, più precisamente con inizio da venerdì 24 gennaio di quest’anno 2025.

Costo benzina in discesa, andamento in real time

Il costo della benzina e del diesel per fortuna sta registrando ancora una volta (per la 2° settimana) dei ribassi. Dal 24 gennaio scorso le fluttuazioni dei prezzi hanno registrato dei picchi stabili o addirittura in discesa. Meglio il diesel arrivando a costare anche 1,3 centesimi di euro per ciascun litro in meno e 0,9 centesimi di euro la benzina.

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy starebbe collaborando assiduamente con la Guardia di Finanza, tenendo in costantemente aggiornamento – in real time – i prezzi dei due carburanti e segnalando (laddove sia necessario), delle anomalie in alcune stazioni di rifornimento, garantendo trasparenza e sicurezza a favore degli automobilisti.

Per gli automobilisti il portale Governativo per la mobilità ha adibito una mappa interattiva all’interno del quale è possibile navigare sul territorio alla ricerca delle stazioni di rifornimento più o meno care, con i dettagli rilevanti relativamente all’indirizzo in cui si trova, il nome esatto dell’area di servizio e i prezzi comunicati dal gestore.

I prezzi comunicati dal gestore devono – per obbligo di Legge – risultare precisi e specifici. Laddove ci siano delle anomalie e sul portale la data di aggiornamento non risultasse combaciare con i costi nel cartellone, allora è possibile tentare con l’invio di una segnalazione sul sito Osservaprezzi.

Sempre su Osservaprezzi Carburanti è possibile consultare una o più guide sul tema, leggere le nuove comunicazioni in materia o ricevere assistenza laddove ce ne sia bisogno.