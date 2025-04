In questo periodo si fa un gran parlare dei nuovi dazi imposti dal Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump sulle materie prime e sui prodotti di importazione. Per ora il settore del trasporto aereo è stato graziato, ma quanto potrà durare questa tregua?

Le tasse sui biglietti aerei sono una componente significativa del costo complessivo dei viaggi aerei e la loro applicazione varia notevolmente tra Paese e Paese, riflettendo diverse politiche tariffarie sia nell’aviazione che nella finanza pubblica e determinano significativamente il costo di un biglietto aereo.

Confrontando Stati Uniti e Italia, si notano differenze significative nelle tipologie di tasse applicate, nelle aliquote e nella destinazione dei fondi. Mentre negli Stati Uniti si privilegiano tasse specifiche su segmenti di volo, carburante e servizi, in Italia l’Iva e le tasse aeroportuali rappresentano le principali fonti di entrata.

L’impatto sul costo finale dei biglietti aerei dipende, in entrambi i Paesi, dalle specifiche aliquote fiscali e da altri fattori di mercato. La comprensione di queste dinamiche è fondamentale sia per i viaggiatori e anche per gli operatori del settore aereo per valutare correttamente i costi dei viaggi e le politiche che li influenzano.

Negli Stati Uniti, il sistema di tassazione del trasporto aereo comprende diversi tipi di tasse e commissioni imposte sia a livello federale che locale, contribuendo al finanziamento del funzionamento, del miglioramento, della sicurezza e delle iniziative ambientali del sistema di trasporto aereo.

Tra le principali tasse, spicca quella sui biglietti passeggeri, una percentuale applicata alle tariffe aeree nazionali che ha subito variazioni nel tempo, passando dall’8% nel 1972 al 10% nel 1992, per poi stabilizzarsi al 7,5% attualmente. A questa si aggiunge la tassa sul segmento di volo, un importo fisso di 5,20 dollari applicato a ciascuna tratta del viaggio. I frequent flyer non sono esenti, in quanto è prevista una tassa del 7,5% sui voli premio. I voli internazionali sono soggetti a tasse di partenza e arrivo, attualmente fissate a 22,90 dollari ciascuna. Per le spedizioni aeree nazionali, si applica una tassa sulla lettera di vettura aerea del 6,25%.

Il carburante per l’aviazione è anch’esso soggetto a tassazione, con 4,3 centesimi di dollaro per il carburante per aviogetti commerciale e 21,8 e 19,3 centesimi di dollaro rispettivamente per il carburante per aviogetti non commerciale e AvGas. Infine, una piccola tassa di 0,1 centesimo di dollaro è destinata al risanamento ambientale tramite il Lust Fuel Tax Fund.

A livello locale, le autorità aeroportuali possono riscuotere le commissioni sulle strutture per i passeggeri (PFC) fino a 4,50 dollari per pax per finanziare progetti di miglioramento aeroportuale. Non mancano, poi, commissioni specifiche come la commissione del 9/11 di 5,60 dollari per la sicurezza e le commissioni Aphis destinate ai servizi di ispezione sanitaria per passeggeri (3,71 dollari) e aeromobili (281,39 dollari). Infine, i servizi di dogana e immigrazione sono finanziati tramite apposite commissioni, rispettivamente di 7,20 e 7,00 dollari.

In Italia, la tassazione dei biglietti aerei si articola principalmente attraverso le tasse aeroportuali, ufficialmente denominate “tassa sui diritti di imbarco”, e l’Iva, che si applica al prezzo dei biglietti aerei e ad altri beni e servizi, con una aliquota del 10%, ed è tra le più alte dell’Unione europea.

La “tassa sui diritti di imbarco” varia in base all’aeroporto di partenza e alla destinazione finale. Questa tassa è inferiore per i voli all’interno dell’Italia o verso Paesi dell’Ue, mentre aumenta per le destinazioni extra-Ue. L’ammontare preciso di questa tassa varia a seconda delle decisioni delle autorità aeroportuali e delle normative regionali, rendendo difficile fornire un importo fisso valido per tutti i casi. Le entrate derivanti da questa tassa sono destinate a finanziare servizi aeroportuali, sicurezza e infrastrutture ma anche in alcuni casi agli ammortizzatori sociali del personale navigante.

È importante notare che i prezzi dei biglietti aerei in Italia, ma anche nella maggior parte dell’Europa, sono costituiti da due componenti principali: la tariffa aerea e le tasse aeroportuali. La tariffa aerea è il compenso per il servizio di trasporto fornito dalla compagnia aerea, mentre le tasse aeroportuali coprono una serie di servizi, tra cui la gestione dei bagagli, la sicurezza e i sovrapprezzi.

Se per l’Italia prendiamo come esempio l’Aeroporto di Roma Fiumicino, va detto che a partire dallo scorso 1° aprile i passeggeri in partenza devono affrontare nuove tasse aeroportuali, in particolare per i voli extra-Ue: è, infatti, previsto un aumento delle tasse aeroportuali compreso tra 0,50 e 8 euro per i voli diretti verso destinazioni al di fuori dell’Unione europea. Questa nuova tassa si applicherà agli aeroporti con un traffico annuale superiore a 10 milioni di passeggeri, tra cui per l’appunto Roma Fiumicino. L’obiettivo di questa misura è finanziare progetti di sviluppo urbano e riqualificazione edilizia nei comuni che ospitano gli aeroporti.

L’addizionale comunale sui diritti d’imbarco è di 7,50 euro a passeggero negli aeroporti di Roma Fiumicino e Ciampino. I comuni con un aeroporto nel loro territorio potrebbero aumentare questa tassa di ulteriori 3 euro, portando l’addizionale comunale totale tra 9,5 e 12 euro. Nel 2024, il costo medio di un biglietto aereo in partenza da Roma Fiumicino è stato di 76 euro per i voli nazionali e quasi 95 euro per i voli internazionali (destinazioni europee), tasse aeroportuali incluse.

