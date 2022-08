Costo pellet alle stelle/ Prezzo in aumento, al doppio del normale: cosa succede?

Il costo del pellet sarà in costante aumento. Molti italiani sono letteralmente preoccupati da quello che potrebbe accadere questo inverno. Il rischio non è solo economico, bensì anche in termine di scarsità delle materie prime.

Se la situazione dovesse peggiorare, il rischio sarebbe quello di dover affrontare un inverno rigido con poco gas e poche materie prime per riscaldarsi. Tornando al fulcro dell’argomento, per quale motivo il prezzo del pellet è così elevato?

Costo pellet troppo alto: cosa sta succedendo?

Visti i problemi del gas in Italia – ma che riguardano tutto il mondo – i cittadini italiani ed europei, stanno cercando e continuano a cercare delle soluzioni alternative al gas. Una di queste è proprio il pellet (come le stufe a pellet).

Se prima della guerra e dei conflitti socio politici il prezzo per un sacco pellet da 15 kg era di circa 5 euro, oggi ce ne vogliono il doppio: 10 e in alcuni casi è arrivato perfino a 16 euro. Ma non è solo un problema derivante dai prezzi e dalla produzione del gas.

Come ben si sa, il pellet è un combustibile che viene prodotto dal legno vergine. Dunque si tratta di scarti che poi sono finalizzati alla costruzione delle stufe. Il problema è l’origine di questo combustibile, visto che viene prodotto e poi mandato dalla Bielorussia e dalla Russia.

Prima di spendere un patrimonio per accaparrarsi il pellet, suggeriamo di comprarlo anticipatamente (questo è certamente il periodo per farlo, nonostante l’aumento già avvenuto dei prezzi).

È possibile che nel giro di poche settimane il costo del pellet e delle stufe fatte da questo combustibile (includendo la speculazione dei commercianti), possa essere sempre più in aumento. D’altronde ce lo insegna il mercato economico: più domanda c’è e minore è l’offerta, più il costo sarà elevato.

Dunque ci aspettiamo una corsa agli acquisti per comprare il pellet a meno possibile.











