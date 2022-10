Costo rifornimento auto elettrica/ I rincari registrano +161%: benzina più economica

Il costo del rifornimento di un’auto elettrica potrebbe diventare insostenibile, o comunque, non più conveniente come accadeva fino ad un anno fa. A causa dei rincari energetici (e non solo), dovuti alla guerra tra Russia ed Ucraina, le vetture diesel e benzina potrebbero essere più economiche.

Detto così, potrebbe sembrare un eufemismo. Ma il prezzo del rifornimento di un’auto elettrica oggigiorno, indipendentemente del segmento a cui appartiene il mezzo a quattro ruote, è certamente il meno conveniente e più costoso.

Costo rifornimento auto elettrica: prezzi a confronto

Il costo di rifornimento di un’auto elettrica è innalzato del 161%. Una percentuale spropositata se confrontata ai prezzi dello scorso anno, quando ancora il prezzo delle bollette era decisamente accettabile.

Ad esempio, se sfruttassimo il report stilato da una ricerca di Facile.it, per un modello appartenente al segmento B (una utilitaria da 136 CV), con alimentazione elettrica, la spesa al 2021 (per 1.000 km) ammontava a 33€, oggi 85€.

Per una utilitaria dal segmento B (da 100 CV) con motore benzina, un pieno nel 2021 costava 88 €, oggi 83€. Alle medesime condizioni, una utilitaria segmento del B (da 100 CV), ma diesel, un pieno un anno fa sarebbe costato 65€, oggi 71€.

Lo stesso – più o meno – varrebbe per le vetture del segmento C, con più cavalli. Dove in termini di convenienza e risparmio economico, piazzeremmo un’auto con motore benzina, poi diesel e addirittura all’ultimo posto, il diesel.

Attenzione però, perché questo costo del rifornimento di un’auto elettrica nel 2022 è ad uso domestico, attaccarsi alle colonnine elettriche pubbliche costerebbe molto di più.

Il portale Facile.it, ha dichiarato:

“Dodici mesi fa, per tutte le simulazioni realizzate, l’auto elettrica era nettamente la più economica dal punto di vista dei costi di carburante con una spesa che, a seconda del modello, era inferiore tra il 50% e il 70% rispetto alle versioni a benzina e diesel. Oggi il rincaro dei costi energetici rischia di danneggiare anche la mobilità elettrica.”











