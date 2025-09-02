Il costo della spesa in Italia può esser contenuto specialmente nelle Regioni del Nord Italia. A dimostrarlo è il recente report.

Il costo della spesa in Italia potrebbe – senza prestare attenzione – far sperperare molti soldi. Secondo una recente indagine di Altroconsumo si evince un potenziale risparmio economico fino a 3.700€ annui (su un nucleo di 4 componenti).

Per la quantificazione il Sole 24 Ore ha pubblicato in anticipo il report della società a tutela dei consumatori, emerso grazie ai 1.150 store visitati e nelle 65 città della nostra penisola italiana.

Costo spesa in Italia sempre più salato

Il costo della spesa in Italia aumenta vertiginosamente in merito al settore alimentare, che prevede un +4% di rincari rispetto all’ultimo dato del periodo antecedente a questo.

Al fine di alleggerire lo scontrino medio l’associazione suggerisce di puntare alle GDO più convenienti e soprattutto ai prezzi al ribasso (più semplici da trovare al Nord Italia).

Nell’indagine di Altroconsumo il risparmio più sostanzioso ci sarebbe comprando da Eurospin, mentre al 2° posto si colloca Carrefour (specialmente se gli acquisti fossero indirizzati sui brand venduti dal supermercato stesso).

La geolocalizzazione italiana

In termini di geolocalizzazione Altroconsumo dimostra come le famiglie residenti al Sud Italia possano avere delle difficoltà maggiori – in termini di spesa alimentare – rispetto alle Regioni del Nord, e quest a causa del gap tra il lavoro e il rincaro globale.

La Regione dove l’incidenza degli aumenti sul budget familiare è meno sentita è il Trentino Alto Adige, seguita dalla Lombardia e dall’Emilia Romagna. Viceversa, al Sud le maggiorazioni sono più significative, soprattutto in Puglia, in Basilicata e in Calabria.

Lo stesso dicasi per altri settori, dai rincari sugli affitti ai servizi e beni come la cura personale o l’igienizzazione.

La concorrenza al Nord e al Sud

Il divario più importante tra Sud e Nord è la presenza della Grande Distribuzione Organizzata. Nel Settentrione ci sono maggiori possibilità di risparmio grazie alla maggior parte degli operatori alimentari, contrariamente al Meridione dove c’è una minor quantità.

A Como, pur optando per prodotti di marca, un nucleo familiare di 4 persone potrebbe risparmiare fino a 1.395€ annui, mentre alle medesime condizioni e per gli stessi acquisti a Caserta ci sarebbe un piccolo sconto di appena 31€, 44€ se si va a Napoli.

Come muoversi all’atto pratico

Altroconsumo suggerisce alle famiglie che intendono risparmiare di stilare una lista della spesa e cercare – tramite online o le app apposite – le offerte del momento (specialmente quelle garantite con la propria fidelity), e raggiungere il supermercato che offre il miglior prezzo.

Secondo l’analista è importante “non farsi ingannare” dai prodotti venduti fuori dalle proprie corsie, che generalmente – seppur in sconto – potrebbero costar di più rispetto a quelli commercializzati nei loro scaffali.