La maggior parte delle nuove costruzioni sono abusive: è il dato che emerge da Napoli, con il 34% di irregolarità e condoni richiesti.

Troppe nuove costruzioni abusive su Napoli: 1 su 3

Una su tre, questo è il risultato emerso dal report ISTAT sulle nuove costruzioni abusive nella città di Napoli. Il 34% presenta delle gravi irregolarità da dover sanare, e qui sorge il problema che non è esclusivamente associato ai vecchi edifici.

Bonus assunzioni 2026/ Incentivi per il Mezzogiorno in Manovra

I dati in questione risalgono a 3 anni fa, nel 2022, quando le costruzioni con regolarità ammontavano al 67%, mentre quelle abusive il 34%. Dal Palazzo San Giacomo si fa riferimento a 50.000 pratiche inevase soltanto per la città di Napoli, tutte con richieste di condono per sanare gli abusi.

I problemi però non sono soltanto strutturali, ma anche burocratici, e questo perché la maggior parte dei condoni non sono attivabili senza un’indagine mirata, e alcuni non sono ammessi in nessuna misura.

Criptoattività/ Esma vigilerà il mercato, redendolo "centralizzato"

Ad oggi grazie a Legambiente si evidenzia una lentezza anche sulle demolizioni, che rispetto alle oltre 23.000 istanze già presentate e accettate tra l’anno 2004 e il più recente 2022, ne sono state portate a termine soltanto 3.000.

Tra condoni edilizi e differenze territoriali

Legambiente ha messo in risalto altri dati significativi: abusi sulle nuove costruzioni (circa il 15% in tutta la Penisola), ma soprattutto le differenze territoriali in cui avvengono tali irregolarità immobiliari.

Al Nord gli abusi edilizi non superano il 5%, al Centro si cresce al 14,7%, mentre al Sud il numero cresce (e anche di molto).

CCNL dipendenti studi professionali/ Indennità vacanza con aumenti: tabella

Basti pensare che soltanto in Calabria e Basilicata si evidenziano irregolarità e interventi fuorilegge per rispettivamente il 54% e 4 case su 10 con abusi.

Stefano Ciafani, Presidente di Legambiente, riferisce che occorrono risorse finanziarie per aiutare i Comuni ad evadere delle pratiche di condono indietro di parecchi anni, e questo perché in molti uffici territoriali manca il personale con le adeguate competenze.