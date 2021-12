Cotechino e lenticchie, perché si mangiano a Capodanno?/ Tra tradizione e credenze…

COTECHINO E LENTICCHIE A CAPODANNO? LE CREDENZE POPOLARI…

Cotechino e lenticchie sono due alimenti che non mancano mai nelle tavole degli italiani la sera della vigilia di Capodanno, tra altre prelibatezze per festeggiare l’arrivo del nuovo anno e spumante per brindare alla mezzanotte. Anche la sera del 31 dicembre 2021, in attesa di salutare l’anno passato e accogliere il 2022, le due pietanze saranno al centro delle tavole, come tradizione vuole. Oltre a essere un piatto dal ricco valore e potere nutritivo, lenticchie e cotechino sono cibi della tradizione, che svela credenze popolari e una storia lunga secoli.

Secondo alcune fonti, i motivi per cui le lenticchie siano oggi associate alla fortuna, e in particolare a un ritorno economico, sono da attribuire soprattutto alla loro forma: disposte in un sacchetto da crude, o cotte assieme allo zampone, danno l’idea di una piccola cascata di monete. Ma per capire perché la tradizione vuole questi cibi sulle tavole a Capodanno bisogna mettere mano ai libri di storia, scavando indietro per migliaia di anni per arrivare ai tempi dei Romani che, secondo quanto si legge, hanno introdotto per la prima volta il rito della lenticchia dopo la mezzanotte del 31 dicembre.

COTECHINO E LENTICCHIE A CAPODANNO, COSA CI INSEGNA LA STORIA

Per quanto riguarda le lenticchie, come detto, la loro forma ricorda una piccola cascata di monete. Ai tempi dei Romani il legume era visto come un vero e proprio investimento per i mesi a venire, e oltre a cibarsene, si usava anche regalarne un sacchetto a parenti ed amici, con la l’auguri che il tutto si trasformasse in delle monete. Messe in un pentolone, il suono era simile al tintinnio delle monete d’oro, eppure oltre al cibo non veniva fuori altro. Resta comunque una tradizione che è durata nel tempo, anche perché ancora oggi si usa dire “Mangia le lenticchie che portano fortuna”.

Quella del cotechino è invece una storia che risale al periodo medioevale, precisamente al 1511. La storia narra che il filosofo Pico della Mirandola consigliò ai suoi compaesani di macellare i maiali rimasti nelle stalle mettendo la carne, per conservarla, all’interno della cotenna dei suini e delle zampe mentre erano assediati dal Papa. Tutto successivamente venne aromatizzato con le spezie, risultando un piatto molto piacevole che entrato nella tradizione popolare.



