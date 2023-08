“Cotoletta di mer*a”: milanese bullizzata nel liceo vip di Roma/ 14enne lascia la scuola (e non è la prima)

BULLISMO CONTRO UNA 14ENNE MILANESE NEL LICEO DEI VIP DI ROMA: “MI CHIAMAVANO COTOLETTA DI M….”

«Chiamavano mia figlia cotoletta di mer*a, per questo ha lasciato la scuola»: la denuncia e lo scandalo arrivano dalla madre di una 14enne originaria di Milano che frequentava fino a poche settimane fa il liceo “dei vip” nella Capitale a Roma Nord, ovvero la “Rome International School”. In sostanza, secondo i genitori della ragazza, la 14enne a lungo sarebbe stata bullizzata psicologicamente dai compagni di classe, pare a seguito di alcuni screzi con l’ex ragazzino della figlia.

SCUOLA/ Traviata gender, un pasticcio senza verità che non piace ai giovani

La denuncia arriva da “La Repubblica” con la madre della 14enne che racconta 4 mesi di tormenti quotidiani subiti pare dalla figlia in classe: «aveva osato lasciare uno degli studenti che frequentavano la stessa scuola», racconta la dona, e lì sarebbe cominciato il bullismo. «C’è puzza di merda, apriamo le finestre», le gridavano, ma anche «vai a mangiare la cotoletta», «torna in quel posto di merda» fino a «Milano in fiamme». Al netto di capire se effettivamente le denunce della famiglia milanese corrispondano poi a fatti effettivamente accaduti di tale gravità, è ovvio che non può bastare la “scusante” degli insulti solo perché la ragazzina si sarebbe permessa di lasciare uno degli adolescenti più ambiti del liceo romano.

SCUOLA/ Risultati Invalsi, subito un patto contro i nemici del pensiero

14ENNE LASCIA IL LICEO ROMANO, LA MADRE: “SONO FIGLI DI CALCIATORI E SOUBRETTE”

La denuncia è diretta contro la scuola che non si sarebbe attivata per risolvere lo scandalo del bullismo in questi ultimi 4 mesi: «non ha mosso un dito per tutelare nostra figlia». Rita – nome di fantasia scelto per la ragazza – ha vissuto un trauma da cui si è scelto l’abbandono della scuola e il trasferimento in un’altra sede con ritorno in Lombardia: «L’istituto ha scritto, in una relazione sui fatti accaduti, che quelle erano “solo canzoni da stadio” — racconta ancora a “Rep” la madre della ragazza — Come se mia figlia non avesse compreso che, secondo loro, era tutto un gioco. Non è così. Lei è arrivata al punto di pensare di farla finita».

SCUOLA/ Se gli "educatori" chiedono ai giovani ciò che non domandano mai a se stessi

Daniel Jones, Chief education officer e garante del protocollo nella scuola romana, spiega al quotidiano diretto da Maurizio Molinari che esiste un iter da seguire quando i genitori riferiscono lamentele alla scuola, ed è su tre livelli: «Si sentono la famiglia, gli studenti, si coinvolgono i presidi e anche altri professionisti. Noi siamo al terzo livello richiesto dai genitori alla metà di luglio. Valuteremo le azioni alla fine del procedimento e dobbiamo aspettare settembre». La famiglia però contesta l’azione della scuola e ribatte «L’indagine si è basata su domande agli studenti di questo tipo: “Hai detto qualcosa a Rita?”. Dodici su 32 hanno detto che c’erano stati atti di bullismo, 9 hanno negato, gli altri non si sa — conclude la mamma — I fatti ci sono stati, semplicemente a scuola non hanno proceduto come dovevano. L’ultimo report è stato vergognoso e scritto dal preside nell’ultimo giorno di scuola, nell’ultima ora». Il fatto è che Rita non sarebbe la prima in fuga dalla “Rome International School” perché bullizzata: «Di certo un altro ragazzino è andato via. Anche lui bullizzato da almeno due dei cinque che perseguitavano mia figlia. In quella scuola ci sono romani figli di calciatori e soubrette…».











© RIPRODUZIONE RISERVATA