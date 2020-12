Cottarelli “Dpcm? Mi sento suddito non cittadino”/ “Spieghino il perchè delle misure”

Si dice decisamente perplesso Carlo Cottarelli, direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici, in merito alle modalità con cui il governo sta emanando i vari Dpcm. Lo ha spiegato senza troppi giri di parole ieri sera, negli studi del programma di Rete 4, ‘Fuori dal coro’. “Il governo dovrebbe fare due cose – afferma Cottarelli parlando con il conduttore, Mario Giordano – quando impone queste restrizioni, dovrebbe spiegare chiaramente perchè lo fa, magari ci sarà anche una logica per dire perchè tutti i comuni vengono trattati allo stesso modo, il problema è che non ci viene spiegato. Se io sento le conferenze stampa di Conte – ha proseguito ancora l’ospite del programma di Rete 4 – c’è prima una parte in cui si dice quanto è difficile la situazione, poi la seconda parte in cui si dice quanto è forte l’Italia e che resisteremo, e poi si dice ‘Adesso dovete fare queste cose’”. Cottarelli spiega di come queste conferenze lo facciano sentire più un suddito che un cittadino alla pari: “Io mi sono spesso sentito in queste situazioni un suddito piuttosto che un cittadino a cui si devono spiegare queste cose”.

COTTARELLI: “RISTORI ARRIVINO SUBITO”

E probabilmente le motivazioni dietro a tali provvedimenti sono numerose, ma non vengono mai spiegate: “Ma magari ci sono i motivi – ha proseguito ancora Cottarelli – ma devono essere spiegati, e questa è la prima cosa”. Il direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici ha parlato anche della situazione di grave difficoltà economica che stanno vivendo numerose persone in questi mesi, causa pandemia di covid: “Cè un mucchio di gente in difficoltà e purtroppo le cose non sono distribuite in maniera equa, la cosa sembrava più tollerabile in marzo e aprile in quanto i lockdown erano molto più ampi, e poi essendo il primo lockdown si diceva ‘passerà presto’, poi è arrivata l’estate, e quelli che aprono nel periodo estivo fra ristoranti e alberghi sono riusciti a cavarsela, il problema è adesso l’inverno e bisogna arrivare con dei sussidi che siano non soltanto mirati ma che anche arrivino presto”.

Virus, Carlo Cottarelli: "Con le regole del governo mi sento più suddito che cittadino"#Fuoridalcoro pic.twitter.com/iOUWzmVY0i — Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) December 8, 2020





