Countdown Capodanno 2022, diretta live/ Ora esatta, conto alla rovescia: mezzanotte…

COUNTDOWN CAPODANNO 2022, ORA ESATTA MEZZANOTTE: LA GRANDE ATTESA

Il countdown Capodanno 2022 è avvolto da una grande attesa: d’altro canto, dopo un 2021 ancora contrassegnato pesantemente dalla pandemia di Coronavirus e da troppi lutti, anche fra le celebrità, c’è solo voglia di voltare pagina e di avviare un altro capitolo della propria esistenza, non dimenticando quanto sia fondamentale vaccinarsi contro il Covid, tanto con la prima dose per coloro che finora non l’avessero ancora ricevuta, quanto con la terza per quelli che, invece, hanno correttamente completato il primo ciclo vaccinale. Ecco perché, a questo punto, diviene a dir poco fondamentale farsi trovare pronti all’ora esatta per celebrare l’avvento del nuovo anno: per questo seguiremo il countdown Capodanno in diretta live insieme a voi lettori

IMMAGINI AUGURI BUON ANNO 2022 E BUONE FESTE/ Foto e gif: "Un secondo in più per..."

Va detto che esistono alcune aree geografiche del mondo nelle quali il 2022 è già iniziato, ma qui in Italia deve ancora affacciarsi: sta quindi a noi avviare il conto alla rovescia e prepararci ai festeggiamenti, senza dimenticare l’importanza di rispettare le raccomandazioni dei virologi e degli epidemiologi. Senza sottovalutare il pericolo contagi, dunque, preparatevi a stappare lo champagne, rammentando che ci sono diversi modi per contare le ore, i minuti e i secondi che mancano alla mezzanotte.

NOTTE DI CAPODANNO E TRADIZIONI OGGI 31 DICEMBRE 2021/ Astronauti festeggiano così…

COUNTDOWN CAPODANNO 2022, CONTO ALLA ROVESCIA: L’ANNO NUOVO ARRIVA PRIMA A…

Qualora il vostro orologio non sia troppo affidabile e non funzioni, per il countdown Capodanno 2022 c’è il vostro smartphone pronto a venirvi in soccorso, con applicazioni apposite, siti specializzati e timer online che spaccano letteralmente il secondo e vi consentono di celebrare con puntualità l’arrivo dell’anno nuovo. Del resto, visto che il countdown Capodanno 2022 viene celebrato da tanti a distanza, magari con le persone care residenti all’estero, il consiglio è quello di puntare tutto sui live streaming con il timer delle ore mancanti a seconda del fuso orario, così da fare gli auguri di buon anno a chi è più lontano all’ora giusta.

Auguri buon anno 2022 e buon Capodanno/ Frasi e citazioni: "Per l'anno nuovo..."

Già, ma quale Paese festeggerà per primo? Le celebrazioni cominceranno a Kiribati (Isola Christmas) alle isole di Tonga e Samoa. Toccherà quindi alla Nuova Zelanda con le Isole Fiji, tallonate da Australia, Giappone e Cina. Seguiranno quindi India e Russia, mentre Gran Bretagna e Portogallo festeggeranno quando da noi il 2022 sarà già arrivato da un’ora. Al nostro risveglio, invece, sarà concluso il countdown Capodanno 2022 a New York, mentre le isole Hawaii e l’Alaska chiuderanno il valzer.





© RIPRODUZIONE RISERVATA