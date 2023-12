COUNTDOWN CAPODANNO 2024, DIRETTA LIVE/ Quanto manca all’anno nuovo: l’ora esatta ‘in giro per il mondo’

COUNTDOWN CAPODANNO 2024: CHI FESTEGGIA PRIMA E CHI DOPO

Il Countdown di Capodanno 2024 in Italia e nel mondo non avviene naturalmente nello stesso momento, visto che la Terra è suddivisa in 24 fusi orari. Infatti, in Italia non siamo né i primi né gli ultimi a fare il brindisi per il nuovo anno. Il Countdown di Capodanno 2024 è cominciato prima per gli abitanti di Kiribati, nota anche come Isola Christmas, dell’arcipelago delle Sporadi Equatoriali, insieme alle isole Tonga e Samoa. Poi arriva il turno di Nuova Zelanda e Isole Fiji, a seguire Australia, Giappone e Cina. Alle ore 23 italiane tocca a Russia e Grecia, invece Regno Unito e Portogallo festeggiano il Capodanno 2024 con un’ora di ritardo rispetto all’Italia, quindi il countdown finisce dopo. Quando in Italia sarà mattina – nello specifico alle 6:00 dell’1 gennaio 2024 – ci sarà il Countdown di Capodanno negli Stati Uniti, con la celebre palla multicolore che sarà calata dall’Empire State Building. L’ultimo Countdown di Capodanno 2024 spetta agli abitanti delle Hawaii e dell’Alaska. (agg. di Silvana Palazzo)

COUNTDOWN CAPODANNO 2024: LA CORSA VERSO IL NUOVO ANNO

E’ cominciato il countdown Capodanno 2024, la diretta live in vista del nuovo anno. Manca davvero poco poi potremo finalmente alzare i calici al cielo per il classico brindisi di fine/inizio anno, con la speranza ovviamente che il 2024 sia un anno più bello rispetto a quello uscente, sia per chi ha comunque vissuto un ottimo 2023, ma soprattutto per chi viene da 12 mesi non proprio felici. Quest’anno si sono verificati ancora diversi fatti drammatici, a cominciare dal proseguo della guerra in Ucraina, a cui si è aggiunto lo scoppio del conflitto sulla striscia di Gaza fra Israele ed Hamas, una guerra che sta andando avanti da inizio ottobre e che non sembra vedere per ora la parola fine.

Tanti anche i fatti di cronaca nera che hanno sconvolto l’opinione pubblica, su tutti due femminicidi, quello della povera Giulia Cecchettin, uccisa a novembre dal fidanzato Filippo Turetta, e quello di Giulia Tramontano a Senago. La speranza è che nel 2024 possano diminuire gli omicidi ai danni delle donne, ma in generale, alla luce dei continui episodi di violenza che si stanno registrando negli ultimi mesi nelle nostre città.

DIRETA COUNTDOWN CAPODANNO 2024: COME SEGUIRLO, DA RAI 1 A CANALE 5

Tornando al nostro countdown per Capodanno 2024, come fare per seguirlo? Un classico sarà quello di sintonizzare i televisori sui due principali show di questa lunga notte, leggasi Rai 1 con “L’anno che verrà”, ma anche Canale 5, a Genova per il classico spettacolo di fine anno. Ma basta con le chiacchiere, dobbiamo sincronizzare gli orologi, preparare le bottiglie da stappare ed essere pronti al grande “gong” che scatterà ovviamente alle ore 00:00 di oggi, 31 dicembre 2023, o se vogliamo di domani, 1 gennaio 2024.

In questi istanti milioni di italiani staranno festeggiando assieme ai propri cari e agli amici, chi in casa, magari una splendida baita di montagna, chi invece in qualche locale/ristorante, chi all’estero in qualche posto caldo, lontano dal grigiore delle nostre città. In ogni caso il gesto simbolo che accompagnerà il countdown di Capodanno 2024 sarà sempre lo stesso: il bicchiero alzato al cielo e la parola “auguri”, con tanto di baci e abbracci annessi. Qui sotto trovate il coundown per il capodanno 2024 con l’ora esatta: sincronizzate gli orologi perchè sta scattando il conto alla rovescia.

IL COUNTDOWN CAPODANNO 2024 ONLINE: L’ORA ESATTA, ARRIVA IL CONTRO ALLA ROVESCIA