Courtney Love delle Hole/ “La reunion non succederà. Dovete accettarlo”

Courtney Love, nota cantautrice ed ex front-woman delle Hole, si è detta molto scettica riguardo una possibile reunion della band. In passato, comunque, aveva più volte rivelato di voler ancora lavorare con il gruppo ma in una recente intervista rilasciata a Vogue Us ha smentito l’ipotesi. L’artista si è mostrata molto decisa dicendo: ”No, assolutamente no. E dovete accettarlo. Il nostro vecchio manager Peter Mensch mi chiama tutti gli anni per dirmi ‘Ciao, ti chiedo la stessa cosa che chiedo a Jimmy Page ogni anno’. Sono onorata della compagnia, ma non succederà”.

La ragione, però, non sembra essere legata ai rapporti con i suoi ex compagni della band, con i quali Courtney Love ha riallacciato i rapporti (non proprio con tutti): ”Ora siamo tutti dei buoni amici e specialmente io e Melissa siamo molto vicine, parliamo ogni giorno. Eric Erlandson è fuori dai radar in questo momento e penso che sia in Giappone cercando di diventare un monaco. E non sto scherzando. Io, Melissa e Patty pensiamo sia diventato un monaco o qualcosa del genere”.

Le Hole tra gli esponenti del rock al femminile

Il gruppo nato nel 1989 dalla leader Courtney Love ed Eric Erlandson, era accomunato sia al movimento grunge che a quello Riot grrrl, ed è sempre stato considerato tra i maggiori esponenti del rock al femminile di tutti i tempi. Dopo una prima pausa tra il 2002 e il 2009, le Hole si sono sciolte nel 2012. Proprio questo è stato l’anno in cui sono tornate sulle scene a suonare insieme per l’ultima volta, si esibirono per una sola sera al party di lancio del documentario Hit So Hard sulla batterista Patty Schemel.

La band, però, ha fatto sperare i fan ancora una volta nel 2014 quando Courtney Love ha pubblicato una foto con la formazione del 1998. Speranza svanita qualche giorno dopo, nel momento in cui l’artista ha smentito i rumors su una reunion. Nel 2018 si è inoltre incontrata con Melissa Auf der Maur, bassista delle Hole, con la quale ha condiviso lo stesso palco in occasione di un evento benefico per Planned Parenthood. Oggi la Love è impegnata su diversi fronti, uno di questi è il progetto di una nuova video serie intitolata ”Bruises Of Roses” in cui ha fatto squadra con Juliette Jackson dei Big Moon. Nel primo episodio ha suonato una cover di ”California Stars” dei Wilco.

