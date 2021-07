Courtney Love omaggia Britney Spears/ Video, canta “Lucky” e scoppia in lacrime

Courtney Love ha deciso di omaggiare la collega Britney Spears con un video pubblicato su Instagram in cui canta una sua versione chitarra e voce di “Lucky“, secondo singolo estratto dall’album “Oops!…I Did It Again” del 2000. Durante l’interpretazione di questo brano molto intimo, la front-woman della band rock degli Hole non è riuscita a trattenere le lacrime e alla fine ha ammesso: “Sto piangendo, odio quando mi succede“.

Con la cover di “Lucky” registrata e postatae sul web, mostra un gesto di solidarietà nei confronti di Britney Spears, che attualmente (e da oltre dieci anni) sta lottando contro la tutela legale affidata a suo padre Jamie. Tutela che però è stata confermata dalla Corte Suprema di Los Angeles, nonostante le preoccupanti parole che la popstar ha rilasciato per la prima volta in Tribunale solo poco tempo fa.

Courtney Love sul caso di Britney Spears

Courtney Love, che ha avuto lo stesso manager di Britney Spears (Sam Lufti), è stata recentemente intervistata dal New Yorker a proposito del caso. Nell’articolo è stato riportato che la cantante degli Hole ha definito Lufti un “imbroglione di strada“, nei confronti del quale nel 2018 la stessa Love aveva ottenuto un ordine restrittivo.

Ma non solo: Courtney Love ha parlato anche di un’altra persona, un uomo d’affari che sarebbe entrato in contatto con Jamie Spears poco prima che gli venisse affidata la tutela. Stando alle sue dichiarazioni, cercò di prendere il controllo anche della sua eredità. Inoltre, ha ammesso che non tornerà a Los Angeles fino a quando l’amica Britney non potrà considerarsi libera. Per mostrare la sua vicinanza, allora, ha pensato bene di reinterpretare la canzone “Lucky” e mandarle virtualmente un abbraccio.

Un post condiviso da Courtney Love Cobain (@courtneylove)





