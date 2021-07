Coutinho al Milan?/ Calciomercato news, prosegue la caccia al trequartista ma…

CALCIOMERCATO NEWS, COUTINHO AL MILAN PER LA TREQUARTI

Le possibilità di vedere Philippe Coutinho al Milan da qui al termine della sessione di calciomercato estivo sembrano non diminuire almeno secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna. Stando alle rivelazioni del giornalista Toni Juanmartì per Sport, i rossoneri avrebbero provato a sondare il terreno per il brasiliano con il Barcellona, pronto a lasciarlo partire così da risparmiare sui 15 milioni di euro di stipendio attualmente percepiti dallo stesso. I catalani hanno bisogno di ridimensionare il proprio tetto ingaggi così da poter ritesserare anche Lionel Messi ed uno dei principali indiziati da sacrificare in questo senso rimane appunto Coutinho, il cui contratto scadrà in ogni caso nel giugno del 2023. Questa partenza rappresenterà sicuramente una minusvalenza per il Barcellona, club che lo ha pagato 130 milioni di euro per aggiudicarselo dal Liverpool ma che ora pare destinato a trovarsi una nuova sistemazione a costi ben più contenuti.

CALCIOMERCATO MILAN/ Castillejo piace in Spagna, Caldara potrebbe partire

CALCIOMERCATO NEWS, CONCORRENZA ED ALTERNATIVE

Se si potrà vedere Coutinho al Milan in questa finestra di calciomercato dipenderà molto anche dalla formula del trasferimento. La volontà dei rossoneri è di chiedere il prestito del calciatore per poi cercare di ottenere qualcosa dalla prossima qualificazione alla Champions League ma il Barcellona vuole invece essere immediatamente sicuro del ricavo. Per questo motivo i dirigenti di Milanello potrebbe optare per altre soluzioni ricordando che non tramontano le piste che porterebbero al Milan elementi come ad esempio Vlasic del CSKA.

