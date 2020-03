Coutinho all’Inter?/ Calciomercato, contropartita per Lautaro Martinez ma Conte…

Clamoroso ritorno di Philippe Coutinho all’Inter? La proposta è sul piatto, il discorso è stato affrontato, lo scenario di calciomercato non sarebbe nemmeno troppo complesso ma, al momento, anche difficile da realizzare. Andiamo con ordine: come sappiamo il Barcellona punta tutto su Lautaro Martinez per l’attacco, il Toro ha una clausola rescissoria di 111 milioni di euro e i blaugrana vogliono arrivare a pagarla per bruciare la concorrenza. Nel discorso sulle contropartite sono già emersi tanti nomi, da Arturo Vidal a Ivan Rakitic passando per Ousmane Dembélé; ci si dimentica però che al ballo potrebbe iscriversi anche Coutinho, che è in prestito al Bayern Monaco. Per riscattarlo i tedeschi dovrebbero sborsare la bellezza di 120 milioni: difficile che accade, per questo motivo il brasiliano tornerà al Camp Nou ma è destinato a non rimanere. Da qui, l’occasione di fare un colpo di calciomercato.

Philippe Coutinho era arrivato all’Inter nel 2010: era la squadra post-Triplete che, scottata dall’addio di José Mourinho, si era affidata a Rafa Benitez. Il quale, gliene va dato atto, aveva provato a lanciare quel diciottenne prelevato dal Vasco da Gama: tuttavia il suo fisico era stato giudicato troppo gracile da Leonardo e in seguito da Gian Piero Gasperini e Claudio Ranieri, così dopo un anno e mezzo era arrivato il prestito all’Espanyol e, trascorsi altri sei mesi, l’avventura nerazzura era finita con 5 gol in 47 partite e un trasferimento al Liverpool che i tifosi della Beneamata avevano rimpianto a lungo, visto che ad Anfield Coutinho si è trasformato in un giocatore trascinante e di grande qualità. Oggi, dopo 10 anni, il brasiliano potrebbe fare ritorno all’Inter: Piero Ausilio lo riabbraccerebbe subito, ed economicamente l’affare starebbe in piedi.

COUTINHO ALL’INTER? CALCIOMERCATO, CONTE NON TROPPO CONVINTO

Il Barcellona valuta Coutinho 100 milioni: inserendolo nel pacchetto per Lautaro ne dovrebbe poi versare un massimo di 20 per arrivare all’argentino dell’Inter. Un affarone per i blaugrana, che hanno già deciso di poter fare a meno del brasiliano e devono venderlo; l’Inter avrebbe una contropartita comunque di valore e che in 10 anni ha assunto tutto un altro status rispetto a quello con cui era sbarcato la prima volta alla Pinetina, ma ad avere parere contrario è soprattutto Antonio Conte. Il motivo è tattico: il salentino vuole una prima punta e Coutinho, che è un trequartista, sarebbe difficilmente collocabile nel 3-5-2 dell’allenatore nerazzurro a meno di ripristinare i due trequartisti (come ai tempi del Chelsea) o far giocare il classe ’92 da mezzala offensiva, come già visto in nazionale. Una soluzione che però si sposa poco con i dettami dello stesso Conte, più abituato ad avere interni che sappiano innanzitutto interdire e coprire; tuttavia, staremo a vedere…



© RIPRODUZIONE RISERVATA