Coutinho all’Inter?/ Calciomercato: la trattativa con il Barcellona decolla

Coutinho all’Inter è uno dei temi più forti di calciomercato in questi giorni: il possibile ritorno all’Inter del brasiliano è sicuramente uno degli intrecci più suggestivi fra le tante ipotesi che si stanno facendo fra i nerazzurri e il Barcellona, che segue esplicitamente Lautaro Martinez e punta però ad uno scambio tra giocatori per non pagare per intero in contanti la clausola del Toro. L’Inter però in questo caso chiederebbe solo giocatori di alto livello, come potrebbe essere appunto Philippe Coutinho, che è attualmente in prestito al Bayern Monaco ma il cui cartellino è sempre di proprietà del Barcellona. Ecco dunque che è concreta la possibilità di un ritorno all’Inter di Coutinho, che proprio i nerazzurri portarono in Europa ormai dieci anni fa. Dal punto di vista tattico, come scrive Tuttosport, l’eventuale arrivo del brasiliano permetterebbe ad Antonio Conte di iniziare a lavorare sul modulo 3-4-2-1, nel quale come titolari l’Inter avrebbe Eriksen e appunto Coutinho alle spalle del centravanti Lukaku.

COUTINHO ALL’INTER? LE POSSIBILI CIFRE

Tuttosport va anche nel dettaglio di quelle che potrebbero essere le cifre di un ritorno di Coutinho all’Inter. Il quotidiano sportivo torinese dunque ipotizza che il Barcellona, dopo aver magari rinnovato il contratto al brasiliano fino al 2024, potrebbe prestarlo ai nerazzurri per due anni con un diritto/obbligo di riscatto intorno ai 45-50 milioni di euro (per non mettere a bilancio una minusvalenza). Con questa formula Coutinho potrebbe arrivare a Milano anche indipendentemente dagli sviluppi della trattativa per Lautaro Martinez, ma è evidente come le discussioni per i due giocatori andranno avanti in parallelo. D’altronde sono davvero tanti i possibili affari fra l’Inter e i catalani: detto di Coutinho e naturalmente di Arturo Vidal, ricordiamo che a Beppe Marotta piace moltissimo anche un altro giocatore del Barcellona, cioè il centrocampista classe 1997 Arthur. Tuttavia adesso è il nome di Coutinho ad essere senza ombra di dubbio in primo piano per l’Inter.



