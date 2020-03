Coutinho all’Inter?/ Calciomercato: nodo Bayern-Barça, Conte si fa avanti

Affare spinoso in vista della prossima sessione di calciomercato estiva è certo Philippe Coutinho, giocatore del Barcellona ma ora in maglia del Bayern Monaco, per cui, stando le ultime voci che ci arrivano dalla Spagna, pure l’Inter di Conte starebbe facendo un pensierino. Per il momento però l’idea di Coutinho all’Inter è poco di più di un’ipotesi del calciomercato di marzo: il giocatore infatti non piace solo alla formazione nerazzurra e soprattutto ha prima da risolvere la sua delicata situazione, tra due club che pure non hanno intenzione di utilizzarlo per la prossima stagione, nonostante l’indiscutibile talento. In primis il Bayern Monaco: secondo i media spagnoli i tedeschi avrebbero deciso di non riscattare il giocatore per la cifra di 110 milioni di euro (e neppure per la quota scontata da 90 milioni). Di conseguenza il trequartista di Rio de Janeiro a giugno dovrebbe tornare alla base e il Barcellona di conseguenza dovrà trovargli una nuova sistemazione.

COUTINHO ALL’INTER? LE MOSSE DEL BARCELLONA

Di fatto dunque, a luglio la “patata bollente” arriverà nelle mani del Barcellona, che pur avendo sempre riconosciuto il valore di Coutinho, certo non ha intenzione di lasciarlo in rosa. Pure però i blaugrana sarebbero ora in grave difficoltà nel mettere il brasiliano sul mercato senza incorrere in pericolose minusvalenze: il giocatore dopo tutto è costato 160 milioni dal Liverpool solo nel 2018. Per il club spagnolo dunque la strada più probabile per la gestione del cartellino di Coutinho sarebbe la via del prestito: è qui dunque che l’Inter potrebbe farsi sotto. Stando alle ultime indiscrezioni del portale Sport.es infatti la dirigenza nerazzurra potrebbe anche mettersi in fila per il cartellino del trequartista (che pure in passato aveva già vestito i colori del club milanese): la proposta sul tavolo sarebbe però sempre un prestito oneroso. I nerazzurri ovviamente non sarebbero i soli ad essere interessati a Coutinho: il Chelsea infatti pare pronto a proporsi attivamente.



