Cover Festival di Sanremo 2022, quali sono/ Diretta video Tg1: l’annuncio di Amadeus

Cresce l’attesa per la prima serata del Festival di Sanremo 2022 che inizierà tra poco meno di due settimane al teatro Ariston. Mentre si attende il via alla kermesse canora, giunta quest’anno alla settantaduesima edizione, ogni giorno si scopre sempre di più qualcosa sul concorso che vedrà sfidarsi 25 artisti con altrettante canzoni. Questa sera, secondo quanto riferito sui social, saranno resi noti tutti i brani cover che gli artisti in gara presenteranno alla quarta serata del Festival condotto, per il terzo anno consecutivo, da Amadeus.

Dopo aver annunciato in diretta al Tg1 la lista dei partecipanti, i nomi delle co-conduttrici e la presenza di super ospiti come i Maneskin alla prima serata, Amadeus ha deciso di proseguire la linea dando ancora una volta una notizia in esclusiva al pubblico del Tg1 questa sera. Il conduttore, nonché direttore artistico del Festival, infatti annuncerà quelli che saranno i brani scelti dai 25 artisti in occasione della quarta serata di Sanremo dedicata alle cover. Per ogni artista, poi, verrà comunicato anche il possibile ospite da portare sul palco dell’Ariston.

QUALI SARANNO LE COVER DI SANREMO 2022

Il teatro Ariston di Sanremo è pronto a farsi bello per il via al Festival del prossimo 1 febbraio. La kermesse, come ogni anno, durerà cinque giorni e vedrà 25 artisti sfidarsi fino alla serata finale prevista per il 5 febbraio. Chi vincerà il Festival di Sanremo 2022? Questo non è ancora dato saperlo, ma giorno dopo giorno si conosce qualcosa in più di questa edizione e l’annuncio di questa sera fa il paio con i tanti altri già giunti per bocca del conduttore e direttore artistico del Festival Amadeus.

Stasera, in diretta al Tg1, arriverà quindi l’annuncio delle 25 cover che emozioneranno come sempre il teatro Ariston. Per seguire la diretta sarà possibile sintonizzarsi su Rai1 in tv o, in alternativa, su Rai Play. Che sia su browser o su applicazione, cliccando qui sarà possibile seguire la diretta video streaming del canale Rai, col Tg che prenderà il via come ogni giorno alle 20.00. Dopo le consuete notizie di attualità e politica, arriverà il momento di Amadeus e del suo grande annuncio sui brani scelti dagli artisti.

