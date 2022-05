“Covid, 100 milioni di nuovi casi in autunno e inverno”/ USA: “Arriverà altra ondata”

Gli USA lanciano un nuovo allarme Covid in vista degli ultimi mesi del 2022. Secondo le previsioni effettuate dal governo a stelle e strisce, 100 milioni di americani, vale a dire all’incirca il 30% della popolazione, potrebbero essere contagiati dal virus SARS-CoV-2 in autunno e in inverno, in quella che sarebbe a tutti gli effetti l’ennesima, nuova ondata di Coronavirus.

Per questa ragione, Joe Biden e soci stanno tentando di far approvare al Congresso altri 22,5 miliardi di dollari per vaccini, terapie e test, trovando però l’opposizione dei repubblicani, i quali stanno puntando a un ritocco della cifra verso il basso (10 miliardi di euro). La nuova ondata di Covid in USA, legata alla celere evoluzione del virus nella famiglia Omicron (non quindi una nuova variante), prenderebbe il via in estate nella parte meridionale del Paese, per poi cominciare a espandersi in autunno nel resto della nazione.

COVID USA, PREVISTA NUOVA ONDATA TRA L’AUTUNNO E L’INVERNO. IL MINISTRO DELLA SALUTE, ROBERTO SPERANZA: “IL TEMA È LA RESPONSABILITÀ”

Non sono pertanto imperniati sull’ottimismo i pronostici legati al Covid negli USA, mentre, volgendo lo sguardo alla situazione attuale nel nostro Stato, suscita preoccupazione, in base a quanto emerge dal report ISS, il computo delle reinfezioni che, nel corso dell’ultima settimana, è cresciuto di 5 punti percentuali. Le mascherine generano ancora dibattito: “Il tema è la responsabilità – secondo il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenuto a Sky Tg 24 –. L’ordinanza che ho firmato è figlia di un voto del Parlamento e prevede l’obbligo di mascherine in mezzi di trasporto, in tutti i luoghi al chiuso, come palazzetti dello sport, cinema e teatri e in tutto il mondo della sanità. In tutti gli altri ambiti c’è una raccomandazione”.

Intanto, per ciò che riguarda da vicino i luoghi di lavoro l’indicazione è di massima attenzione. In base a quanto affermato ancora dal ministro, “i protocolli vigenti oggi, sottoscritti da sindacati e associazioni datoriali indicano l’utilizzo della mascherina come corretto. La mascherina continua a essere uno strumento importante per la lotta al Covid”.











