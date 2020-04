COVID-19/ Burberry Milano, la crisi vista da un negozio del Quadrilatero della moda

Pubblicità

Nel momento in cui in Italia è stata ufficialmente diffusa la notizia dell’epidemia da Covid-19 ognuno, nel suo, si è improvvisamente trovato di fronte a uno scenario mai sperimentato in precedenza, verso il quale tuttavia ha dovuto reagire in breve tempo. Con il progredire del contagio e l’inasprirsi della situazione dal punto di vista sanitario, le aziende, i negozi, i liberi professionisti si sono tutti inevitabilmente trovati a dover prendere decisioni drastiche e potenzialmente fatali per il futuro della propria attività, sia per rispettare i decreti contenitivi del Governo, sia per salvaguardare la salute dei propri dipendenti. Stefano Leoni, General Manager di Burberry Milano, ha voluto condividere la sua personale visione di questa esperienza surreale, in qualità di manager per un’azienda del mondo Luxury che nel mondo fattura 3,11 miliardi di euro e dà lavoro a più di 10.000 dipendenti, e che nel giro di poche ore si è visto perdere più della metà della propria clientela a Milano.

Come ha vissuto la dinamica dell’epidemia Covid-19 all’inizio?

Già nel momento in cui è diventata ufficiale la presenza di questo nuovo virus a Wuhan noi abbiamo subito assistito nel giro di poche ore alla scomparsa totale di tutti i consumatori asiatici all’interno del Quadrilatero della moda, in particolare parlo della nostra storica sede in Montenapoleone. Grazie alle notizie che ci riportavano i collaboratori cinesi che lavorano nei nostri negozi, ormai tutti di seconda generazione con nonni e parenti ancora in patria, abbiamo poi scoperto che il loro Stato aveva intimato a tutti quanti, compresi coloro che si trovavano all’estero, di autoisolarsi in quarantena per evitare il contagio del virus e, ovviamente, tutti si erano adeguati immediatamente.

Cosa ha comportato ciò?

La popolazione asiatica, e cinese in particolare, costituisce per noi circa il 60% della clientela, quindi da un giorno all’altro abbiamo assistito a un drastico calo del fatturato nel singolo negozio. Il restante 40%, tuttavia, rappresentato dalla clientela americana ed europea, italiani compresi, ha continuato a essere presente, consentendoci comunque di lavorare fino al giorno della chiusura totale dei negozi del 9 marzo. Ricordo con precisione che la sede aprì al pubblico alle 10:30 per chiudere subito dopo, in base al decreto del Ministero, alle 11:00 circa. È interessante sottolineare come quei 30 minuti di apertura ci abbiano comunque permesso di emettere due scontrini, a testimonianza della differenza di atteggiamento tra mondo orientale e mondo occidentale. Sono ancora convinto che se fossimo rimasti aperti avremmo comunque fatto business quel giorno.

Che strategie ha potuto vedere essere messe in atto da Burberry?

Personalmente sono in costante contatto con i brand all’interno del Quadrilatero della moda e so che, fin da principio, tutti quanti hanno concesso le ferie e i permessi ancora a credito ai propri dipendenti, me compreso, permettendogli almeno inizialmente di stare a casa al sicuro. Poco dopo è arrivata la possibilità dei congedi parentali insieme ad altre facilitazioni di cui in molti hanno usufruito. Tengo a dire che Burberry, tuttavia, è stato l’unico brand ad aver garantito ai propri dipendenti tutto lo stipendio di marzo, indipendentemente dalla possibilità di poter usufruire delle ferie e, quindi, tutelando tutte le tipologie di dipendente. Ritengo sia stato un gesto unico e speciale, una conseguenza dell’estremo rispetto che ha il brand per i propri collaboratori e un comportamento che ha certamente rinnovato per il futuro la fiducia e la motivazione nei confronti dell’azienda.

Come pensa di agire nei confronti del rapporto con i clienti, solitamente di vicinanza e dialogo?

Questo, a ora, è uno dei problemi principali. Al di là di tutto quello che è rimasto in sospeso – ritiri e riparazioni che siamo riusciti a risolvere prontamente anche a distanza -, il danno più grande è stata l’improvvisa mancanza di relazione, che per quanto ci riguarda, è invece da sempre una nostra prerogativa. Ne abbiamo avuto la riprova già nel periodo dell’avvento dei negozi online: molti dichiararono la morte dei negozi fisici paragonata alla comodità dell’acquisto da casa, mentre noi, ora, sappiamo che il 65% circa dei nostri clienti – e per alcune nazionalità la percentuale è anche più alta – preferisce avere una relazione con il venditore, farsi consigliare, toccare e vedere con mano il prodotto, consci del fatto che, oltre a un bene di lusso tradizionale e aspirazionale, offriamo anche una guest experience di valore. Ciò che manca più di tutto in questo momento è quindi il contatto umano e la mia idea è che una volta terminata questa situazione tornerà ancora più forte nell’animo delle persone.





