Covid-19 in UK, “Inchiesta consideri il razzismo”/ “Mortalità più alta per i neri”

Covid-19, la richiesta: “UK consideri il razzismo”

L’influsso del razzismo sul Covid-19. In una lettera inviata al governo, si legge che nell’inchiesta pubblica indipendente del Regno Unito sulla pandemia, la questione etnica dovrebbe avere un ruolo primario. Nel documento, inviato alla presidente dell’inchiesta sul Covid-19, la commissione è invitata a considerare “il razzismo come una questione chiave” in ogni fase della gestione del Coronavirus. La lettera evidenzia i risultati disuguali sulla salute in base alle disuguaglianze razziali ed economiche di lunga data, che sono “al centro della comprensione delle disparità nella mortalità tassi da Covid-19”.

Nel documento si legge: “Il Covid-19 non è solo una crisi sanitaria; è anche una crisi sociale ed economica. La capacità di far fronte, di proteggersi e di proteggersi dal virus varia notevolmente per le persone di diversa estrazione etnica e socioeconomica”. L’iniziativa è stata portata avanti in seguito all’annuncio che il razzismo strutturale non sarà esplicitamente preso in considerazione nel corso dell’indagine sulla pandemia, nonostante le molteplici richieste all’inchiesta di interrogare sul motivo per cui i neri e le minoranze etniche hanno contratto e sono morti in modo sproporzionato a causa del Covid-19.

Mortalità più alta per le minoranze etniche

Il documento, firmato da dozzine di organizzazioni tra cui il nuovo ente di beneficenza per i diritti civili del Regno Unito Black Equity Organisation, Jewish Council for Racial Equality, Traveller Movement, Windrush National Organisation, Black Men 4 Change e Council of Somali Organisations, esprime disappunto in merito all’esclusione delle comunità minoritarie dalla recente inchiesta del governo UK in merito al Covid. Jean Adamson, portavoce di una campagna per chiedere giustizia sul Covid-19, ha spiegato: “Se l’inchiesta Covid è seriamente intenzionata a capire cosa è andato storto durante la pandemia e imparare lezioni per proteggere vite in futuro, allora bisogna capire perché il bilancio delle vittime è stato significativamente più alto tra la comunità etnica nera e minoritaria e l’ascolto delle persone in lutto deve essere una priorità. Purtroppo, l’inchiesta ha paura di fare una di queste cose”.

L’inchiesta è stata annunciata nel maggio 2021 da Boris Johnson: l’obiettivo è comprendere perché il Regno Unito ha subito il peggior bilancio delle vittime in Europa e uno dei peggiori nel mondo. Lo stesso governo ha riconosciuto che appartenere a una minoranza etnica era un fattore di rischio per il contagio da Covid-19. I dati dell’Office for National Statistics (ONS) che delineano i tassi di mortalità per Covid-19 per etnia mostrano che il divario negli ultimi mesi si è ridotto. Da gennaio 2020 a novembre 2022, il tasso di mortalità è stato 3,1 volte maggiore per gli uomini del Bangladesh rispetto a quello degli uomini bianchi britannici. Per gli uomini pakistani è stato di 2,3 volte più alto mentre per gli uomini neri dei Caraibi di 1,8 volte.











