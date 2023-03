Covid-19, la variante Bythos arriva anche in Italia/ 31 casi segnalati

Variante Bythos, l’OMS studia

Nuova variante Covid: si chiama Bythos ed è derivante da Omicron. Negli ultimi giorni gli esperti, intenti a inviduarne le eventuali mutazioni e la pericolosità, l’hanno messa sotto la lente di ingrandimento, cercando di individuare anche le zone nelle quali si sta sviluppando. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha inserito questa sottovariante sotto monitoraggio: i primi casi sono stati accertati anche in Italia.

La variante è stata individuata lo scorso 27 luglio in Australia: inizialmente ha colpito la zona meridionale. Fino a febbraio 2023, la variante Bythos rappresentava circa il 12% delle sequenze in Australia. Oltre 100 sequenze sono state individuate anche in Danimarca, Stati Uniti, Nuova Zelanda, Regno Unito, Svezia e Austria. “Al momento non sono state riportate evidenze epidemiologiche secondo cui Xbf causi un aumento di casi Covid, ricoveri o morti” ha spiegato l’Oms in una nota.

Omicron, variante Bythos arriva anche in Italia

Gli studiosi stanno cercando di capire se la variante Bythos sia più contagiosa rispetto alle altre o se possa causare una malattia più grave. L’Oms continua a monitorare con attenzione la situazione: alcuni casi sono stati individuati anche in Italia. Sono state inoltre 60mila le sequenze registrate tra il 30 gennaio e il 28 febbraio scorsi, come spiegato dall’Oms. I ceppi combinati di Omicron, da cui deriva Bythos, rappresentano il 41,8% del totale. Il 32,6% riguardano la Kraken, solo l’1,2% Bythos. In Italia al momento Bythos rappresenta lo 0,82% delle sequenze rilevate: sono solo 31 i casi accertati.

Al momento non si conosce molto della nuova variante Covid, ma l’allerta è alta. Gli studi preliminari non suggeriscono differenze nella gravità della malattia rispetto ad Omicron, ma l’esperienza australiana mostra che molti dei trattamenti antivirali contro il Covid-19 non sono più efficaci contro alcune varianti, come appunto Bythos. Dopo i primi casi dello scorso luglio, il boom recente in Australia e Svezia ha alzare l’asticella dell’attenzione.











