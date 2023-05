Covid-19 ultima pandemia?/ Vaccini e impianti di ventilazione: scienziati al lavoro

Quale sarà la prossima epidemia? Se lo chiedono gli esperti, a maggior ragione dopo il Covid. Come sottolinea il New York Times, le epidemie di peste si verificavano circa ogni 30 anni in Inghilterra, uccidendo ogni volta circa un quinto o più della popolazione di Londra. Per tutto il 1800, si sono verificate pandemie di colera circa ogni decennio o due. Le epidemie di vaiolo, prima di sparire, si stima che abbiano ucciso 500 milioni di persone.

Gli esperti, un secolo fa, hanno predetto che non sarebbe stato possibile sostenere a lungo città con milioni di abitanti a causa dell’inevitabile diffusione di malattie. I cambiamenti tecnologici ci hanno permesso, almeno nel mondo sviluppato, di prevenire molte di queste pandemie, grazie a vaccini, farmaci, acqua pulita e molto altro. Epidemie come il colera si verificano ancora nel mondo in via di sviluppo, mentre nei Paesi tecnologicamente più avanzati, alcune malattie sono molto rare. Le tecnologie di prevenzione delle pandemie di prossima generazione possono aiutare. Infatti, l’integrazione di questi strumenti nel potrebbe rendere, secondo gli esperti, il Covid-19 l’ultima pandemia del mondo.

Così il Covid-19 potrebbe essere l’ultima pandemia

Il Covid-19 potrebbe essere l’ultima pandemia del mondo, come sottolinea il New York Times. I nostri stili di vita moderni, per lo più al chiuso, hanno fatto sì che la pandemia respiratoria di espandesse velocemente. Tramite la prevenzione, gli scienziati dovrebbero riuscire a eliminare le pandemie respiratorie, cominciando dalla pulizia dell’aria. Realizzare impianti di ventilazione e modi per filtrare l’aria non è impossibile. Così, anche lampadine che uccidono i germi e così via. In questo modo, anche il raffreddore potrebbe sparire. L’amministrazione Biden ha dichiarato che il miglioramento della ventilazione è una priorità e potrebbe aiutare nella lotta alle pandemie.

I vaccini sono un pilastro fondamentale della prevenzione: gli scienziati lavorano per renderli efficaci contro interi gruppi di virus, come tutti i Coronavirus. Ma affinché i vaccini moderni prevengano veramente pandemie respiratorie rapide, devono essere distribuiti ampiamente e rapidamente. Negli Stati Uniti il governo sta investendo in cerotti vaccinali con microaghi e vaccini spray nasali che possono essere autosomministrati. Prevenire le pandemie, per quanto sia complesso, è realizzabile e vale la pena provarci. Come sottolinea il New York Times, investire in tecnologie trasformative, come ha fatto la sanità pubblica per generazioni, potrebbe rendere Covid-19 l’ultima pandemia.