Covid, 20 morti e 700 in ospedale per errori in UK/ Infettate 55 mila persone in più

Risultati tamponi Covid falsati: errori in un laboratorio UK

Errori in un laboratorio dell’UK hanno portato alla morte di 20 persone e al ricovero in ospedale di 700 di esse. Il laboratorio di test di Covid, secondo un’indagine di Governo, ha sbagliato nell’emissione dei risultati dei tamponi, portando così a conseguenze incredibilmente nefaste sulla popolazione. Il fatto è accaduto nell’autunno dello scorso anno: a quasi 40.000 persone, principalmente nel sud-ovest, sono stati consegnati dati errati in seguito ai test effettuati. Le persone sono risultate negative al virus, e dunque non si sono isolate. Il laboratorio, come spiega il Times, è gestito dalla società Immensa.

Il rapporto pubblicato dal Governo ha concluso che coloro che erano stati informati in modo errato di essere negativi al Covid non si sono isolati, hanno continuato a vedere gente e dunque hanno infettato circa 55.000 persone in più. L’errore, secondo il report, avrebbe potuto essere evitato dai funzionari della sanità pubblica se si fossero concentrati sul monitoraggio della “qualità clinica” dei test piuttosto che sulla quantità e sulla velocità. Il rapporto ha anche rilevato la sanità pubblica del Galles aveva espresso preoccupazioni in merito al laboratorio che non erano state completamente risolte. Il Governo aveva infatti reso note le “significative preoccupazioni su una serie di processi di laboratorio (incluso il controllo di qualità dell’output) presso il laboratorio Immensa”.

Laboratorio UK: gli errori hanno portato alla morte di 20 persone

L’errore del laboratorio in UK riguardo i tamponi Covid è stato individuato quando molte persone risultate erroneamente negative hanno riferito di essere risultate positive utilizzando i test domiciliari prima di ricevere il via libera dalle PCR di laboratorio. Il laboratorio infatti fissava in modo errato le soglie per i risultati negativi e positivi, come si è scoperto nel corso dell’investigazione. L’Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito non ha sfruttato i segnali di errori, che hanno portato così a 55.000 contagi in più.

La stima media degli scienziati è che le persone ricoverate per tali errori siano state 700 e i morti 20. Richard Gleave, direttore dell’UKHSA e investigatore capo, ha dichiarato: “È nostra opinione che non ci sia stata alcuna singola azione che NHS Test and Trace avrebbe potuto intraprendere in modo diverso per evitare che questo errore si verificasse nel laboratorio privato. Tuttavia, il nostro rapporto fornisce raccomandazioni chiare sia per ridurre il rischio che incidenti come questo si ripetano sia per garantire che le preoccupazioni vengano affrontate e indagate rapidamente”. Come rivela il Times, Immensa ha guadagnato 169 milioni di sterline per i servizi di test durante la pandemia.











