Covid, 4 donne incinte morte in Mississippi/ Numeri preoccupanti dello stato Usa

Quattro donne incinte non vaccinate sono morte per Covid in Mississippi. È accaduto nell’ultima settimana in quello che è lo Stato americano con meno immunizzati in assoluto: secondo i dati ufficiali, al 3 settembre solo il 38,6% delle persone erano completamente vaccinate contro una media del 53,6% negli Stati Uniti. Tre di loro, secondo l’Associated Press, hanno ricevuto tagli cesarei d’emergenza per cercare di salvare i loro bambini, nati prematuri.

Secondo quanto raccontato dall’Ap in Mississippi le persone arrivano in ospedale positive per essere ricoverate, senza mascherina e protestando contro medici e infermieri per un complotto globale. La dottoressa Risa Moriarity, vice presidente esecutivo del dipartimento di emergenza dell’Università del Mississippi Medical Center, ha detto all’Ap che “alcuni di loro sono così malati che riescono a malapena a parlarci“.

COVID, MORTE 4 DONNE INCINTE NON VACCINATE: IL CENTRO IN MISSISSIPPI PIENO DI PAZIENTI

Nel Mississippi, lo Stato americano dove nell’ultima settimana sono morte quattro donne incinte non vaccinate, l’unico centro traumatologico di livello, a Jackson, è stato inondato di pazienti, al punto che è stato costretto ad accettare l’aiuto del gruppo di carità Samaritan’s Purse, che ha allestito una tenda nel parcheggio dell’ospedale.

Il centro ha annunciato a luglio che imporrà ai suoi 10.000 dipendenti e 3.000 studenti di essere vaccinati o di indossare una mascherina nel campus. L’ospedale sta trattando una media di 15 pazienti al giorno, ma la sua capacità massima sarebbe di sette pazienti.

