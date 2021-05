Covid, 4 nuovi sintomi tra vaccinati/ Fiato corto, starnuti, ghiandole ingrossate e..

Com’è noto, anche chi ha già ricevuto il vaccino anti-Covid può infettarsi (sebbene i casi fino a questo momento rilevati siano numericamente esigui) e trasmettere il virus e sono stati in particolare rilevati quattro nuovi sintomi proprio tra le persone vaccinate che non sono da prendere sotto gamba. La notizia è stata diramata dagli scienziati del King’s College di Londra, i quali hanno rilevato alcuni elementi inediti e non presenti nelle linee guida a carattere medico-scientifico connesse al Coronavirus originario.

In particolare, coloro che hanno ricevuto il siero e, successivamente, hanno contratto l’infezione da Covid-19, hanno tutti riferito l’insorgere di una sintomatologia comune e fino a questo momento non emersa con prepotenza tra chi risultava positivo ai tamponi: fiato corto, male alle orecchie, ghiandole ingrossate e, soprattutto, gli starnuti, presenti nel 24% dei casi tra le persone vaccinate e comprese nelle fasce d’età al di sotto dei sessant’anni. Ecco perché, nonostante la campagna proceda a pieno ritmo nel nostro Paese, è ancora troppo presto per abbassare la guardia e la prudenza va mantenuta ai massimi livelli.

NUOVI SINTOMI COVID TRA I VACCINATI: ALCUNI SEGNI CLASSICI SPARISCONO

Detto dei nuovi sintomi Covid rilevati dagli studiosi del King’s College della capitale britannica, va inoltre sottolineato come essi abbiano al tempo stesso riscontrato che chi si è vaccinato contro il Coronavirus ha meno probabilità di accusare la classica sintomatologia connessa all’infezione da virus SARS-CoV-2. Spuntano anche le percentuali, basate sul campione di pazienti preso in considerazione: chi riceve il siero sviluppa poi più difficilmente la febbre se contrae il virus (70% di rischio in meno) e, al tempo stesso, nel 55% dei casi non prova nemmeno il senso di fatica che in molti hanno riferito in questo primo anno e mezzo di pandemia. Lo studio è stato condotto attraverso l’utilizzo dell’applicazione per dispositivi mobili ZOE Covid Symptom Study. In particolare, su 1,1 milione di utenti, dopo la prima dose di vaccino 2.400 di loro erano stati contagiati (0,2%). Effettuata la seconda dose, invece, hanno contratto il virus 187 persone su 500mila.

