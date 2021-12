Covid, +96% bambini ricoverati/ Report Fiaso: “Tutti non vaccinati sopra i 5 anni”

Cresce del 96% la percentuale di bambini ricoverati per Covid negli ospedali: a comunicare il dato è stato il report di Fiaso, la Federazione Italiana delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere, a seguito del monitoraggio eseguito nella giornata di martedì 21 dicembre 2021 presso i quattro nosocomi pediatrici e nelle Pediatrie dei 21 ospedali cosiddetti “sentinella”. Stando a quanto si evince dal documento, il numero dei giovanissimi pazienti affetti da Coronavirus è passato da 23 a 45 e fra i piccoli degenti il 69% ha un’età inclusa fra 0 e 4 anni, mentre il restante 31% ha tra i 5 e i 18 anni.

Ad approfondire la questione è stato “Quotidiano Nazionale”, che ha spiegato che “nessuno dei minori sopra i 5 anni era stato vaccinato con ciclo completo. Da sottolineare, tuttavia, che la metà dei bambini finiti in ospedale, precisamente il 49%, ha un genitore non vaccinato e ben il 38% ha entrambi i genitori no vax”.

COVID, BAMBINI RICOVERATI IN OSPEDALE: NUMERI RADDOPPIATI E LORO ANALISI

Il direttore generale dell’istituto “Giannina Gaslini” di Genova, Renato Botti, a “Quotidiano Nazionale” ha commentato così i numeri legati ai bambini ricoverati per Covid: “Nella settimana 14-21 dicembre si è registrato in assoluto il maggior numero di nuovi ricoveri da inizio pandemia, dato confermato anche dagli ospedali sentinella riguardo alla prevalenza dei casi di ricovero nella fascia di età 0-4 anni e all’elevata percentuale di genitori non vaccinati”.

Analizzando più nel dettaglio i dati per fascia di età nel territorio ligure e confrontandoli con l’incidenza di tutte le nuove positività riscontrate, “emerge come l’incidenza di nuovi casi nella fascia di età 0-4 anni abbia nelle ultime settimane ormai superato quella della popolazione generale nel suo complesso, a differenza di quanto in precedenza riscontrato nelle prime tre ondate, che vedevano i bambini piccoli e piccolissimi ‘risparmiati’ in buona misura dal contagio. Nella popolazione 5-18 anni l’incidenza di nuove positività è più che doppia rispetto alla popolazione generale”.

