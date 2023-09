Covid, a New York tornano le mascherine/ Tutta colpa delle nuove varianti Eris e Kraken

Il covid sembrerebbe tornare a fare capolino in molte parti del mondo. Con le vacanze estive (quasi) in archivio, e l’affacciarsi delle stagioni fredde, il virus trova come da copione terreno fertile, di conseguenza i casi di infezioni si stanno rialzando un po’ ovunque. A New York, a riguardo, l’assessore alla salute, il N.Y. Department of Publicj Health ha raccomandato ai cittadini di indossare le mascherine in occasione del Labour Day Weekend che si è festeggiato questo fine settimana sino alla giornata di oggi, lunedì 4 settembre 2023.

Si tratta del weekend in cui festeggiano i lavoratori e che cade come da tradizione il primo lunedì di settembre, e per l’occasione Il commissario del dipartimento Salute della Grande Mela, Ashwin Vasan, ha ammonito gli abitanti della città dicendo: «Rimanere in allerta e aggiornati con i vaccini anti-Covid, nonché con tutti gli accorgimenti di provata efficacia, come le mascherine, i test anti-Covid e il restare a casa se ammalati, continua a essere la miglior forma di difesa contro il Covid e altri virus respiratori».

COVID, TORNANO LE MASCHERINE A NEW YORK E BIDEN CERCA FONDI PER UN NUOVO VACCINO

Il 23 agosto era tornato l’obbligo delle mascherine per chiunque entrasse nelle strutture ospedalieri newyorkesi, e la tendenza, come sottolinea il quotidiano Libero, è quella di riportare in auge delle vecchie misure sanitarie che tra l’altro stanno ricomparendo anche in altre nazioni degli Stati Uniti come California, Texas e Kentucky.

Il problema è rappresentato dalle nuove varianti del virus come ad esempio Eris e Kraken, che rendono necessari gli aggiornamenti dei vaccini. Il numero di positivi sta quindi aumentando negli Stati Uniti e il presidente Joe Biden ha chiesto al congresso uno stanziamento per finanziare un nuovo vaccino che potrebbe divenire addirittura obbligatorio: «Potrebbe venir raccomandato a tutti di assumerlo, indipendentemente dal fatto che abbiano già ricevuto o meno una dose in precedenza», ha confessato lo stesso numero uno degli Stati Uniti.

