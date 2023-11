Covid, bambini contagiosi per 3 giorni, 4 per vaccinati/ Studio: non discriminare in base a status vaccinale

Per quanto tempo i bambini affetti da Covid sono contagiosi? La risposta arriva da uno studio pubblicato sul Journal of American Medical Association (JAMA) Pediatrics, realizzato da ricercatori della California. I risultati suggeriscono che le attuali politiche che richiedono l’isolamento per 5 giorni dopo un test positivo potrebbero essere appropriate. I ricercatori hanno osservato una durata media dell’infettività di 3 giorni con la variante Omicron, ma non è stata riscontrata alcuna associazione tra questo dato e lo stato di vaccinazione. Dunque, i vaccini anti Covid non sembrano incidere sulla durata dell’infettività, come emerso da un precedente studio sugli adulti.

“Le politiche di rientro a scuola potrebbero non dover discriminare in base allo stato del vaccino o del richiamo“, scrivono i ricercatori, pur ammettendo i limiti di questa ricerca, a partire dalla piccola dimensione del campione esaminato. Infatti, sono stati coinvolti alla fine 76 bambini dei 156 contattati. Dei partecipanti, 52 (68,4%) erano vaccinati, 24 no. “Abbiamo osservato una durata mediana dell’infettività di 3 giorni, con 14 partecipanti (18,4%) infettivi al giorno 5 e 3 (3,9%) al giorno 10“, scrivono i ricercatori. La durata mediana dell’infettività è stata la stessa per bambini vaccinati o meno. “L’assenza di associazione tra lo stato vaccinale e l’infettività è risultata robusta al controllo dei dati demografici. Tra i bambini vaccinati, la durata dell’infettività è stata simile per i bambini che hanno ricevuto un richiamo rispetto a quelli che non l’hanno ricevuto“.

COVID, BAMBINI VACCINATI CONTAGIOSI PER UN GIORNO IN PIU’ RISPETTO AI NON VACCINATI

L’epidemiologo Stefano Petti al Giornale spiega, invece, che “sono più contagiosi i bambini più vaccinati“. I dati mostrano che tra i non vaccinati, i bambini contagiosi al terzo giorno sono 14 su 24 (58%), invece dei vaccinati 37 su 52 (71%). Al quinto giorno, dei non vaccinati 1 su 24 (4%), mentre dei vaccinati 13 su 52 (25%). Quindi, a 5 giorni solo una piccola parte di non vaccinati è contagiosa, invece un quarto dei vaccinati ancora lo è. Al decimo giorno, nessuno dei non vaccinati è risultato positivo al Covid, dei vaccinati 3 su 52 (6%). Quindi dopo 10 giorni il 6% di chi è stato vaccinato è positivo al Covid. Petti ha poi calcolato il tempo medio di infettività che in chi non è vaccinato è di 2,9 giorni, nei vaccinati è di 3,8 giorni, quindi circa un giorno in più.

Figure. Participants With Positive Cytopathic Effect (CPE) Assay Results

Kumar N, Bendavid E, Sood N. Duration of SARS-CoV-2 Culturable Virus Shedding in Children. JAMA Pediatr. Published online October 23, 2023. doi:10.1001/jamapediatrics.2023.4511











