Covid, benefici da mix anticorpi Regeneron/ “Miglior cura in pazienti a rischio ma…”

Secondo quanto emerso da un recente Articolo di “Bloomberg”, lo studio sul mix di anticorpi della Regeneron Pharmaceuticals Inc. contro il Covid-19 avrebbe fornito dati molto incoraggiante, mostrando un significativo abbassamento dei livelli della carica virale e la necessità di ulteriori cure mediche. I risultati sono stati definiti molto incoraggianti nella corsa alla ricerca del miglior trattamento contro il Coronavirus dal momento che i pazienti i quali si sono sottoposti al cocktail di anticorpi avrebbero mostrato il 57% di probabilità in meno di avere bisogno di cure mediche successive. La società di Tarrytown di New York ha condiviso i risultati dello studio con le autorità di regolamentazione statunitensi in vista di una possibile autorizzazione all’uso in pazienti ad alto rischio con Covid da lieve a moderato. Si tratta della medesima terapia somministrata al presidente Trump dopo la notizia della sua positività al virus ed ora si pone come la miglior cura anticorpale nel trattamento del Covid. Tuttavia, la disponibilità del farmaco è attualmente limitata e per questo, dal momento che la terapia ha avuto degli ottimi benefici anche a dosi minori, Regeneron sta considerando una modifica del dosaggio attualmente oggetto di studio.

COVID, BENEFICI DA MIX ANTICORPI REGENERON: I RISULTATI

Al momento il trattamento con il mix di anticorpi della Regeneron rappresenta il migliore e più potente per i soggetti maggiormente a rischio, tra cui pazienti anziani e con altre condizioni mediche importanti quali obesità, malattie a polmoni, fegato o reni. Secondo lo studio, i pazienti che avevano i più alti livelli virali, o che producevano i più bassi livelli di anticorpi, erano i più propensi a rispondere al trattamento. Il Chief Scientific Officer George Yancopoulos ha commentato: “Continuiamo a vedere gli effetti più forti nei pazienti che sono più a rischio di scarsi risultati a causa dell’elevata carica virale”. Il trattamento chiamato REGN-COV2, consiste nell’uso di due anticorpi monoclonali contro la proteina del coronavirus spike. È considerato uno dei migliori trattamenti contro il Covid in fase di studio. Le terapie che usano anticorpi potrebbero diventare un ottimo strumento contro il Coronavirus in attesa del vaccino. Tra le altre aziende che stanno testando trattamenti anticorpali ci sono Eli Lilly & Co., AstraZeneca Plc e GlaxoSmithKline Plc e il suo partner Vir Biotechnology Inc..



