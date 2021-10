Covid, chi è vaccinato può essere contagiato da familiare/ Ma rischio si riduce a 25%

Uno studio sul Covid-19 (in particolare sulla variante Delta), i cui risultati sono stati pubblicati su The Lancet e ricostruiti dal Corriere della Sera, dimostra che il rischio di essere contagiato da un familiare è pari al 25% per chi è vaccinato, mentre è del 38% per coloro che non sono stati immunizzati. Il pericolo dunque è nettamente inferiore, ma comunque rilevante. Ciò spiega il perché anche coloro che hanno ricevuto entrambe le dosi possono risultare positivi al tampone. In un contesto casalingo, d’altronde, non è semplice evitare la trasmissione.

La buona notizia è che la ricerca in questione conferma che gli effetti della malattia su vaccinati e non vaccinati sono diversi. Coloro che hanno ricevuto due dosi del vaccino contro il Covid-19, infatti, guariscono molto più velocemente rispetto a coloro che non hanno aderito alla campagna di vaccinazione oppure che hanno ricevuto soltanto una dose. I sieri attualmente a disposizione, dunque, rimangano efficaci nel prevenire una forma di sintomatologia grave.

Covid, chi è vaccinato può essere contagiato da familiare: lo studio

Lo studio sul Covid-19 che ha dimostrato che chi è vaccinato può essere contagiato da un familiare con un rischio pari al 25% è stato condotto nel Regno Unito tra il settembre 2020 e il settembre 2021 su 621 partecipanti, i quali avevano contratto varianti diverse del virus ma erano asintomatici o presentavano una sintomatologia lieve. Essi si sono quotidianamente sottoposti a tamponi molecolari sui partecipanti per 14-20 giorni in modo da stimare le variazioni nella carica virale e dunque confrontare le due categorie.

È emerso, secondo quanto ricostruisce il Corriere della Sera, che la carica virale diminuiva più rapidamente tra coloro che erano vaccinati contro il Covid-19 ed erano stati contagiati con variante Delta rispetto a coloro che non avevano ricevuto il vaccino ed avevano contratto uno qualsiasi dei tre ceppi. Un altro studio dell’Università di Oxford, i cui risultati non sono ancora stati pubblicati, ad ogni modo, si esprimerà presto su questo tema.



