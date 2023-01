Covid Cina, infettato 90% residenti Henan/ Dato choc: 88,5 milioni di contagiati

Il Covid in Cina continua a far parlare di sé e a mietere contagi. Secondo quanto riferito dalla commissione sanitaria della provincia centrale dell’Henan, la terza più popolosa del Paese del Dragone, quasi il 90 per cento delle persone residenti ha contratto il virus SARS-CoV-2. Ad affermarlo in conferenza stampa è stato il direttore della suddetta commissione, Kan Quancheng, il quale ha asserito che “al 6 gennaio 2023, il tasso di infezione da Covid nella provincia è dell’89,0%. Le visite cliniche per la febbre hanno raggiunto il loro picco il 19 dicembre, dopodiché si è registrata una continua tendenza al ribasso”.

"Paxlovid inefficace come Molnupiravir"/ Studio Usa: "Ha più probabilità di nuocere"

Con una popolazione di 99,4 milioni di abitanti, i dati suggeriscono che circa 88,5 milioni di persone nell’Henan potrebbero essere state infettate dal Covid, contro cui la Cina sta lottando a seguito della decisione di revocare di punto in bianco anni di blocchi, quarantene e tamponi di massa, che stavano mettendo in ginocchio l’economia e generando proteste in tutta la nazione.

Ivermectina efficace al 72% contro Covid/ Studio: "Ha lunga durata d'azione"

COVID CINA: GIÀ 120MILA CONTAGI DA QUANDO SONO STATE ELIMINATE LE RESTRIZIONI

L'”Insider Paper” riferisce che si prevede un’impennata delle infezioni in concomitanza con la celebrazione del Capodanno lunare, con milioni di persone in viaggio dalle grandi città per visitare parenti anziani e vulnerabili al virus. Nella prima ondata di viaggi pre-vacanzieri, i dati ufficiali hanno mostrato che 34,7 milioni di persone si sono spostate all’interno del Paese nella giornata di sabato, con un aumento di oltre un terzo delle trasferte rispetto allo scorso anno.

Non solo: i dati ufficiali hanno mostrato la scorsa settimana che 120mila persone sono state infettate e 30 sono morte da quando la Cina ha allentato le restrizioni Covid all’inizio di dicembre. Numeri che, purtroppo, non rispecchiano la piena realtà dei fatti e che è doveroso immaginare al rialzo, in quanto il governo di Pechino ha rivisto la definizione di morti Covid, attribuendo al virus un numero inferiore di decessi rispetto a quello reale e i tamponi non sono più richiesti.

"Pandemia Covid? Siamo a inizio endemia"/ Ciccozzi: "Avremo ancora contagi, ma..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA