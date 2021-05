“Covid, cura con farmaco Pfizer tra un anno”/ Vescovi: “È come un antibiotico mirato”

Angelo Vescovi, direttore della Casa Sollievo della Sofferenza, è intervenuto nella serata di ieri ai microfoni di “Stasera Italia” per dire la sua sulla questione Coronavirus e sui passi da gigante che la scienza medica, in un arco di tempo così breve, sta compiendo per sconfiggere (o, comunque, tenere a bada, la pandemia). Infatti, come annunciato dal professore presso lo studio televisivo di Rete 4 su domanda di Barbara Palombelli, stanno finalmente arrivando le prime medicine per la cura del virus Sars-CoV-2.

“Pfizer – ha asserito Vescovi – è in fase 1, che, a differenza dei vaccini e dei monoclonali, non cura, ma attacca il virus, inibendone la proliferazione. È una cura per il virus, che finora non avevamo, un po’ come se fosse un antibiotico. Questa è proprio specifica per questo tipo di virus. La fase 1 è avanzata, tra un anno arriverà sul mercato, forse già anche in inverno, con qualche approvazione di emergenza. C’è poi un farmaco nuovissimo, a Rna, che impedisce al virus di introdurre il proprio patrimonio genetico”.

VESCOVI: “COVID? STIAMO SCOLLINANDO, MA NON DOBBIAMO ESAGERARE”

Angelo Vescovi, ospite a “Stasera Italia”, non si è limitato unicamente a fornire gli aggiornamenti circa lo sviluppo di farmaci adatti a combattere il Coronavirus, ma anche a scattare un’istantanea dell’attuale situazione pandemica nel nostro Paese, che sembrerebbe esortare tutti noi a guardare con ottimismo all’estate che verrà. “Stiamo scollinando, è vero, ma attenzione a non scendere dalla bici e bersi una birra fredda adesso – ha metaforicamente dichiarato Vescovi –. Meglio essere cauti in questo momento, anche se in passato si è esagerato in alcune situazioni. Oggi l temperature si sono alzate, forse le persone sono più coscienti di come il virus si trasmetta e del fatto che bisogna portare le mascherine e rispettare tutte le norme circa il distanziamento e la sanificazione delle mani e degli ambienti. Ci vuole ancora poca pazienza, con i vaccini avremo un inverno molto più tranquillo rispetto al precedente”.

