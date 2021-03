Covid, cure a casa ok/ Aspirina e antinfiammatori: ricoverati solo 2 pazienti su 90

Covid, le cure a casa funzionano. Questa, in estrema sintesi, è la notizia di cui si aveva un gran bisogno in Italia (e nel mondo), al termine di un anno oltremodo faticoso, nel quale la pandemia di Coronavirus ha tenuto sotto scacco il pianeta intero e mietuto tante, troppe vittime. Il protocollo per le cure domiciliari è stato elaborato nel nostro Paese alla fine di novembre dall’istituto “Mario Negri”, contenente una terapia da iniziare sin dagli esordi dei sintomi dell’infezione, dunque senza attendere l’esito del tampone, in modo da scongiurare la moltiplicazione del virus, che prolifera e trova terreno fertile nel nostro organismo proprio nei suoi primi 7-10 giorni di vita all’interno di esso.

In particolare, l’istituto di ricerca coordinato dal professor Giuseppe Remuzzi suggeriva l’utilizzo dell’Aspirina e non del paracetamolo. In caso di dolori, pronto ricorso all’Aulin e ai farmaci antinfiammatori. Si arriva anche all’utilizzo del cortisone, che soltanto un anno fa fonti medico-sanitarie internazionali avevano quasi addirittura bandito nell’ambito delle terapie da somministrare ai pazienti Covid.

CURE A CASA CONTRO IL COVID: I RISULTATI

Come ricorda sulle sue colonne “Il Corriere della Sera”, il metodo delle cure anti-Covid a casa è stato messo a punto dall’infettivologo Fredy Suter e dagli specialisti Norberto Perico e Monica Cortinovis, sotto il coordinamento dell’istituto di ricerca diretto da Giuseppe Remuzzi. Oggi, finalmente, giungono i dati inerenti all’esito di tale approccio nei confronti dell’infezione da Coronavirus e, seppure siano ancora in fase di pubblicazione, testimoniano la straordinaria efficacia della terapia. Il quotidiano spiega come, con il metodo dell’istituto Mario Negri, la perdita dell’olfatto e la debolezza persistano per molto meno tempo, ma, soprattutto, soltanto due pazienti su 90 hanno avuto bisogno di essere ricoverati in ospedale. Dunque, si può affermare che le cure a casa evitano l’ospedalizzazione nel 97,8% dei casi, con annesso abbattimento dei costi per la sanità pubblica, passati da 296mila euro ipotetici ad “appena” 28mila euro. I risultati parlano chiaro e sono convenienti per tutti: per lo Stato, certo, ma soprattutto per i malati, che hanno la possibilità di guarire tra le mura della propria abitazione.

