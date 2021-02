Covid, danni al cuore in pazienti gravi/ Studio “troponina alta durante fase critica”

Circa la metà dei pazienti ricoverati per una grave forma di Covid e che mostravano elevati livelli di una proteina chiamata troponina, hanno riportato danni al cuore. Lo rivela uno studio condotto su 148 pazienti e provenienti da sei ospedali per malattie acute a Londra, il più grande mai pubblicato e che ha trovato spazio sull’European Heart Journal. Un mese dopo le dimissioni dei soggetti che hanno partecipato alla ricerca, sottoposti a risonanza magnetica hanno evidenziato un danno al cuore che solitamente include infiammazione del muscolo cardiaco (miocardite), cicatrici o morte del tessuto cardiaco (infarto), limitato afflusso di sangue al cuore (ischemia) o combinazioni di tutti e tre.

Lo studio si è concentrato su pazienti Covid convalescenti aventi aumentati livelli di troponina, sostanza che viene rilasciata nel sangue in seguito a danni al muscolo cardiaco. L’aumento dei livelli di tale proteina avviene in caso di infiammazione del cuore o occlusione di una arteria. La ricerca ha evidenziato come nella fase critica della malattia da Covid molti pazienti registrano aumentati livelli di troponina. Tutti e 148 i pazienti coinvolti nello studio presentavano livelli aumentati di tale proteina e dopo le dimissioni sono stati seguiti con risonanza magnetica del cuore per comprenderne le cause e l’entità del danno.

COVID, IN METÀ DEI PAZIENTI GRAVI RIVELATI DANNI AL CUORE: LO STUDIO

Marianna Fontana, professoressa di cardiologia all’University College di Londra che ha guidato la ricerca insieme al cardiologo Graham Cole ha spiegato, come riporta l’Agi: “Livelli elevati di troponina sono associati a esiti peggiori nei pazienti Covid-19”. A detta dell’esperta, i pazienti che si ammalano gravemente di Coronavirus hanno spesso problemi di salute cardiaci preesistenti come diabete, aumento della pressione sanguigna e obesità. Se colpiti gravemente dall’infezione da Covid, anche il cuore potrebbe risultarne direttamente colpito: “Annullare i danni è più difficile, ma le scansioni MRI del cuore possono identificare diversi modelli di lesione, che possono consentirci di fare diagnosi più accurate e di indirizzare i trattamenti in modo più efficace”, ha aggiunto Fontana. Grazie a questo studio, i ricercatori hanno studiato i pazienti Covid dimessi fino a giugno scorso da sei ospedali britannici ed un mese dopo sono stati sottoposti a risonanza magnetica del cuore confrontando poi i risultati con pazienti che non avevano avuto il Covid e 40 volontari sani: “Abbiamo trovato prove di alti tassi di lesione del muscolo cardiaco che potevano essere visti sulle scansioni un mese o due dopo la dimissione. Anche se alcuni di questi potrebbero essere preesistenti, la risonanza magnetica mostra che alcuni erano nuovi e probabilmente causati da Covid- 19”, hanno spiegato i ricercatori.



