Covid e abbronzatura/ Specialisti “Chi ha avuto l’infezione deve stare molto attento”

Coloro che hanno avuto l’infezione da covid devono fare molta attenzione per quanto riguarda l’abbronzatura. Stando a quanto riferito dal quotidiano Il Messaggero, citando uno studio effettuato dagli specialisti dell’Istituto dermopatico dell’Immacolata di Roma-Ircss che, in collaborazione con l’Idi-Farmaceutici, coloro che hanno contratto il virus dovranno proteggersi ancora di più visto che un’eccessiva esposizione al sole potrebbe aggravare le manifestazioni cutanee che in alcuni casi si osservano già durante l’infezione dal Sars CoV-2. «Il contagio da Covid – le parole di Luca Fania, dermatologo dell’Idi e coordinatore dell’ambulatorio tumori cutanei non melanocitari – può presentarsi anche con manifestazioni della pelle associate ai diversi stadi dell’infezione. Le più frequenti sono l’orticaria, un’eruzione simile a quella del morbillo o della varicella, geloni, livedo reticularis e la vasculite».

Di conseguenza l’esposizione al sole andrebbe limitata se non addirittura evitata per diverse settimane, per poi esporsi ma con alcune accortezze: «Le persone che hanno queste manifestazioni cutanee – aggiunge Fania – dovranno esporsi gradualmente al sole. Quindi bisogna evitare gli orari critici. Occorre indossare poi indumenti a manica lunga. Ma soprattutto bisogna ricordarsi sempre che le creme solari da utilizzare sono solo quelle ad alta protezione».

COVID E ABBRONZATURA, IL RICORSO ALLA FOTOPROTEZIONE SISTEMICA

Per proteggere ulteriormente la nostra pelle in spiaggia si può ricorrere anche alla fotoprotezione sistemica, ovvero, l’assunzione «per via orale dalle vitamine ai minerali, dai polifenoli ai carotenoidi, dotati appunto di proprietà fotoprotettive e anti-fotocancerogene. È possibile così aumentare la protezione naturale della pelle contro gli effetti dannosi delle radiazioni Uv e prevenire sia la carcinogenesi che l’invecchiamento foto-indotto».

Importante è evitare il fai da te e soprattutto, effettuare un controllo di routine per ad esempio esaminare i nei sulla pelle o alcune lesioni cutanee sospette. Oggi esiste una cura farmacologica per alcuni tumori cutanei: «Esiste una terapia orale con nicotinamide, ossia una delle forme di vitamina B3 – spiegano gli specialisti dell’Idi – che allo stato attuale è uno dei farmaci che ha dimostrato la riduzione dei tumori cutanei non melanocitari».

