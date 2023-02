“Covid è fuggito da laboratorio Wuhan”/ Governo USA combattuto sull’origine del virus

Il covid e la fuga dal laboratorio di Wuhan

Recentemente il Dipartimento dell’Energia americano avrebbe stilato un nuovo rapporto sull’origine del covid, attestando che probabilmente è frutto di una fuga dal laboratorio di Wuhan. Si tratta, concretamente, di un rapporto ancora riservato e che solamente il Wall Street Journal, citato tra gli altri dal Corriere della Sera, avrebbe avuto modo di visionare, non è chiaro se completamente o solo in alcune sue parti.

L’assunto è, comunque, chiaro è tenderebbe a mettere il punto definitivo ad una domanda che da sempre tutti si pongono sul covid: qual è stata la sua vera origine. Il Dipartimento dell’Energia ora è convinto che sia stata una fuga involontaria dal famoso laboratorio di Wuhan, tesi da sempre sostenuta anche dal Federal Bureau of Investigation (l’FBI). Il governo USA, dal conto suo, non si è mai particolarmente esposto sulla vicenda, forse per evitare di inasprire la”guerra” con la Cina. Di contro, invece, le altre quattro agenzie dell’Intelligence (oltre a FBI ed Energia) sarebbero ancora per lo più indecise sull’origine del covid, anche se due sostengono sempre di più la tesi che si sia trattato di una normale trasmissione naturale.

Gli studi del Dipartimento dell’Energia

Insomma, attorno all’origine del covid sembra che ci siano ancora troppe incertezze per parlare con sicurezza del tema. Iconica, inoltre, è la risposta che la Casa Bianca, per mezzo del Consigliere per la Sicurezza Nazionale Jake Sullivan, che commentando le indiscrezioni sul nuovo rapporto, ha detto che “non abbiamo una risposta definitiva“, sostenendo comunque che Biden sarebbe intenzionato ad approfondire fino alla fine la questione, con ogni mezzo d’Intelligence disponibile.

Da conto suo il Dipartimento dell’Energia in passato aveva detto di non avere una posizione precisa sull’origine del covid, almeno evidentemente fino a questo momento. Secondo il quotidiano americano, infatti, la sua posizione sarebbe cambiata in seguito a “nuove informazioni di intelligence, studi di ricercatori e consultazioni con esperti non governativi”. Le persone che avrebbero, però, messo mano al nuovo rapporto sull’origine del covid, che lo vuole come incidente del laboratorio di Wuhan, ne avrebbero anche definito l’affidabilità scientifica come “bassa“. Non è chiaro, infine, se il rapporto sarà mai pubblicato o rimarrà riservato.

