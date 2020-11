Covid e Serie A/ Campionato a rischio? Anche Kumbulla positivo, focolaio Roma!

Il Covid ha inevitabilmente condizionato la Serie A, contagiando numerosi calciatori e costringendo intere squadre a isolamento forzato. I nomi più chiacchierati sono sicuramente quelli di Cristiano Ronaldo e Zlatan Ibrahimovic, ma i due non sono gli unici ad aver contratto il virus. L’ultima squadra ad essere ridotta ai minimi termini è la Roma di Paulo Fonseca con ben cinque giocatori attualmente positivi al Coronavirus e in isolamento: Edin Dzeko, Federico Fazio, Lorenzo Pellegrini, Davide Santon e Marash Kumbulla. Non è la prima volta che una squadra viene colpita in questo modo, tutti ricorderanno infatti quanto accaduto a settembre al Genoa di Rolando Maran, costretto a vedersi rinviata una partita per il contagio di tantissimi dei suoi calciatori tra cui Mattia Perin, Lasse Schone, Luca Pellegrini, Davide Zappacosta, Lukas Lerager e molti altri ancora per un totale dall’inizio della pandemia di ben 18 contagiati.

Covid e Serie A, rischio stop al campionato?

Nonostante la situazione sia preoccupante il Covid non dovrebbe fermare, almeno per il momento, la Serie A. Il sistema sembra funzionare anche se non poche sono state le polemiche come quelle che hanno visto il Napoli impossibilitato a lasciare la regione per via della Asl e sconfitto 3-0 a tavolino contro la Juventus. Più recente invece è la bagarre della Lazio che ha visto in pochi giorni prima positivi e poi negativi i tamponi di diversi tesserati, fino all’esclusione di giocatori importanti come Strakosha e Immobile nella sfida contro la squadra allenata da Andrea Pirlo. Il 31 ottobre i biancocelesti hanno comunicato la presenza di alcuni calciatori positivi senza però mai ufficializzare i nomi in questione. Chi invece era stato colpito dal virus appena arrivato a Roma era Vedat Muriqi, poi guarito e arruolato dalla squadra di Simone Inzaghi.



