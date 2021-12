Covid, ecco il super vaccino dell’esercito Usa/ Contro tutte le varianti e virus Sars

Un vaccino uno contro le varianti Covid e Sars: è quello che ha realizzato l’esercito americano. Gli scienziati del Walter Reed Army Institute of Research entro poche settimane dovrebbero annunciare di aver sviluppato un vaccino efficace contro Covid e tutte le sue varianti, come Omicron, così come contro i precedenti virus di origine Sars. Lo spiega Defense One, che ha intervistato il dottor Kayvon Modjarrad, direttore del ramo di malattie infettive del Walter Reed. «Stiamo testando il nostro vaccino contro tutte le diverse varianti, incluso Omicron».

"Omicron può raddoppiare rischio contagio su aerei"/ IATA "Ma più sicuri di bus e…"

In realtà, la variante scoperta recentemente non è stata esaminata con studi sugli animali, ma con test in laboratorio con campioni clinici umani. Il vaccino Spike Ferritin Nanoparticle COVID-19 del Walter Reed, più brevemente chiamato SpFN, ha completato i test sugli animali all’inizio dell’anno con risultati positivi. Questo mese si è invece conclusa la sperimentazione umana, anche stavolta con risultati positivi che ora sono in fase di revisione finale. Quindi, andrà sottoposto a fase 2 e 3.

Ilaria Capua "Con 95% vaccinati non avremmo problemi"/ "Covid non andrà via ma…"

“ASPETTIAMO DATI CLINICI PER ANNUNCI PUBBLICI”

«Vogliamo aspettare quei dati clinici per essere in grado di fare gli annunci pubblici completi, ma finora tutto è andato avanti esattamente come avevamo sperato», ha dichiarato Kayvon Modjarrad a Defense One. A differenza dei vaccini attualmente a disposizione, SpFN di Walter Reed usa una proteina a forma di pallone da calcio con 24 facce che permette di attaccare le punte di più ceppi di coronavirus su facce diverse della proteina.

Il medico non ha nascosto l’emozione per i risultati ottenuti finora, anche a nome dell’intero esercito. Non è stato facile, ad esempio la sperimentazione umana ha richiesto più tempo del previsto, perché il laboratorio aveva bisogno di testare il vaccino su soggetti che non erano stati vaccinati o precedentemente infettati da Covid. Quindi, l’aumento dei tassi di vaccinazione e la rapida diffusione delle varianti Delta e Omicron hanno complicato i programmi. Ma c’è ovviamente l’intenzione di capire come questo vaccino contro il pan-coronavirus interagisca con le persone già vaccinate o guarite.

BioNTech: Vaccini non bastano a fermare pandemia Covid/ Vaccinati trasmettono Omicron

© RIPRODUZIONE RISERVATA