Covid, Fauci “Sì all’obbligo vaccino per under 12”/ “Sempre fatto, nulla di nuovo”

Anthony Fauci si dice d’accordo sull’introdurre l’obbligo dei vaccini per tutti i bambini che vanno a scuola. In vista dell’inizio dell’anno scolastico anche negli Stati Uniti così come in Italia, il massimo virologo degli Usa, membro del comitato anti covid della Casa Bianca, ha spiegato: “Ritengo che l’obbligo del vaccino per il Covid per i bambini a scuola è una buona idea. Lo abbiamo fatto per decenni e decenni, richiedendo i vaccini per la polio, per il morbillo, per l’epatite, non è nulla di nuovo”, parlando al programma State of the Union sulla CNN.

Vaccino covid, Biden: “Terza dose ogni 5 mesi”/ Fauci frena: “Per ora ogni 8...”

Il super esperto americano in malattie infettive pensa quindi che sia necessario introdurre la misura per evitare che si comprometta un altro anno scolastico, così come accaduto dal febbraio 2019 ad oggi causa covid. Tutta colpa della variante Delta che anche negli Usa ha fatto impennare nuovamente i contagi, essendo in grado di replicarsi in maniera importante fra i non vaccinati.

Test salivari a scuola, Cts dà l'ok/ “Semplici e ripetibili, Dad sarà marginale”

FAUCI E L’OBBLIGO VACCINALE PER GLI UNDER 12: “AD OTTOBRE L’FDA…”

Al momento i bambini al di sotto dei 12 anni non possono ricevere il vaccino anti covid, ma sempre stando a Fauci, come specificato ai microfoni del programma This Week della ABC, entro il mese di ottobre la FDA, Food and Drug Administration, dovrebbe disporre di dati a sufficienti per giudicare la sicurezza del vaccino contro il coronavirus ai minori di 12 anni.

“Penso che ci sia una ragionevole possibilità – ha proseguito Fauci – che i vaccini Pfizer-BioNTech e Moderna possano ottenere l’autorizzazione della FDA per i bambini sotto i 12 anni prima delle prossime festività natalizie”. Oltre oceano sono già diverse le scuole che hanno preferito posticipare l’inizio dell’anno scolastico o chiudere già ad agosto, visti i numerosi casi di contagio in aumento. In particolare sono gli istituti degli stati del sud quelli attualmente più colpiti dall’impennata di casi, anche perchè in quelle zone i tassi di vaccinazione sono più bassi rispetto al resto del Paese.

Università, green pass obbligatorio anche per esami da casa/ Covid passa via schermo?

© RIPRODUZIONE RISERVATA