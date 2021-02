Covid, focolaio variante inglese a Corzano (Brescia)/ Il 10% positivo: scuole chiuse

Inizia a fare paura il focolaio di Covid a Corzano, piccolo paese di 1400 anime in provincia di Brescia. La percentuale di coloro che risultano positivi al Coronavirus è pari al 10% della popolazione totale e ciò che fa più timore è il fatto che risulterebbe essere contagiata dalla variante inglese del Covid, ovvero quella che desta maggiore preoccupazione per via della sua aggressività. A renderlo noto è l’agenzia di stampa Ansa, alla quale è intervenuto in queste ore il primo cittadino del paese, Giovanni Benzoni, anche lui risultato positivo, il quale ha ammesso: “Abbiamo 140 positivi e il 60% è rappresentato da studenti della scuola elementare e della materna che a loro volta hanno contagiato i familiari”.

Lo stesso sindaco è rimasto contagiato dalla variante inglese del Covid ed oltre a lui anche la gran parte della sua famiglia: “Abbiamo il covid in tre su quattro in casa”, ha spiegato all’Ansa. A confermare il contagio da variante inglese del Covid sono state le analisi compiute da Ats Brescia.

COVID, FOCOLAIO VARIANTE INGLESE IN PROVINCIA DI BRESCIA

Alla luce della situazione che sta interessando Corzano, piccolo paese in provincia di Brescia, il sindaco ha preso una decisione importante, annunciando la chiusura delle scuole fino all’8 febbraio prossimo. Lo stesso primo cittadino ha già annunciato all’agenzia di stampa Ansa che la sua decisione sarà prorogata: “perché da oggi iniziano i tamponi di richiamo e quindi dovremo aspettare gli esiti”, ha chiarito. Se, quindi, le scuole risultano già chiuse, una delle ipotesi sulla quale stanno ragionando le autorità riguarda invece la possibile chiusura dell’intero piccolo centro del Bresciano, sia in entrata che in uscita. Su questo aspetto però il sindaco Benzoni non si è sbilanciato ed anzi si è limitato a commentare: “Non ho saputo nulla, ma posso dire che nelle ultime ore abbiamo avuto un solo caso in più”. La situazione, dunque, potrebbe poco alla volta rientrare, come sperato dall’intera popolazione. Il primo cittadino ha concluso: “Tutte le famiglie sono in isolamento e ci aspettiamo che la curva torni a scendere”.

