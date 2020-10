Covid Genoa, altri 3 positivi/ Radovanovic: “Coronavirus? Altro che influenza…”

Il Genoa ha comunicato che altri tre calciatori sono risultati positivi al coronavirus. Si tratta precisamente del capitano Domenico Criscito nonché di Darian Males e di Davide Biraschi. A svelarlo è stata la stessa società rossoblu attraverso il seguente comunicato: “Il Genoa Cfc informa che in seguito agli esami strumentali effettuati in data 02/10/2020 sono risultati positivi al Covid-19 i calciatori Davide Biraschi, Domenico Criscito e Darian Males”. Un vero e proprio focolaio quello creatosi all’interno della società Grifone, tenendo conto che sono quasi una ventina i tesserati che hanno contratto il coronavirus. Quando il tutto sarà superato si cercherà di capire cosa sia andato storto, nel frattempo, il Genoa salterà il match previsto nel weekend contro il Torino, e non è da escludere anche la prossima gara, quella del 18 ottobre, la trasferta di Verona contro l’Hellas. Nel frattempo è uscito allo scoperto uno degli ammalati dei rossoblu, il centrocampista Radovanovic, che ha parlato con i microfoni de La Stampa dicendo: “Il coronavirus? Cinque volte più pesante dell’influenza. Sono un atleta ma mi sono trovato a pezzi”.

COVID GENOA, RADOVANOVIC: “SONO ARRIVATO A CASA E HO INIZIATO A SENTIRMI POCO BENE…”

“Quando sono arrivato a casa ho iniziato a non sentirmi bene – ha proseguito il giocatore – ma pensavo fosse solo una mia idea, in fondo sapevo che c’erano stati un paio di positivi e allora poteva essere solo un fatto mentale”. E ancora: “La febbre ha iniziato a salire. Avevo tutti i sintomi: mal di testa, tosse, mal di gola. Alla sera mi ha chiamato il dottore e mi ha detto che ero positivo. Cosa ho provato? Un po’ di preoccupazione perché si tratta di un virus nuovo e non sai come potrà reagire il tuo corpo. Per questo dico alla gente di stare attenta, serve prudenza perché il virus può colpire chiunque”. Subito dopo la diffusione della notizia del focolaio nel Genoa, il Napoli ha sottoposto i suoi ad un tampone di massa, ma al momento è risultato positivo solamente il centrocampista polacco Zielinski, che salterà il big match contro la Juventus di domani sera.



