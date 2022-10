“Covid non entra più nei polmoni”/ Prof Giorlandino: “Ormai non fa quasi più vittime”

Il professor Claudio Giorlandino, direttore scientifico dell’Istituto di Ricerca Altamedica di Roma, è stato intervistato dal programma di Rete 4 “Fuori dal Coro”, condotto da Mario Giordano e andato in onda nella serata di ieri, martedì 18 ottobre 2022. In particolare, le parole dell’esperto sono state inserite all’interno di un servizio avente come tematica la pandemia di Coronavirus, che caratterizza la quotidianità del mondo intero da due anni e mezzo, anche se recentemente alcune misure di protezione sono venute meno alle nostre latitudini, complice il percorso verso l’endemia che questo virus sta compiendo.

Sono stati numerosi in queste settimane gli esperti che hanno profetizzato una risalita dei contagi tra l’autunno e l’inverno, a cui si assoceranno anche i casi di influenza stagionale, presumibilmente più numerosi rispetto al passato, visto e considerato che, complici le mascherine, negli ultimi due inverni quasi nessuno si è ammalato di influenza e si è persa un po’ per strada quella sorta di immunità acquisita negli anni. Il dottor Claudio Giorlandino ha inteso tranquillizzare i telespettatori in merito alla pericolosità del Covid…

CLAUDIO GIORLANDINO: “IL COVID COME MALATTIA RESPIRATORIA ACUTA NON ESISTE PIÙ”

Infatti, nel corso di “Fuori dal Coro”, il professore ha dichiarato che “il Covid come malattia respiratoria acuta non esiste più. Da quando è comparsa sulla scena la variante Omicron e tutte le seguenti, questo virus non è più in grado di entrare nei polmoni”. Insomma, il peggio sembrerebbe essere davvero alle spalle in tal senso, ma il dottor Claudio Giorlandino ha voluto approfondire la questione connessa ai dati diffusi ogni giorno dal Ministero della Salute.

“Ciò che è veramente inspiegabile – ha chiarito il medico – è perché continuino a emettere questi bollettini di guerra per persone che muoiono per malattie totalmente diverse. Di Covid, ovviamente, non muore quasi più nessuno”. Di seguito vi proponiamo il video dell’intervento del professor Giorlandino su Rete 4.

