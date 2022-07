Covid, non vaccinati guariscono prima?/ Studio: 70% con booster positivo a 5 giorni

Un nuovo studio evidenzia che il booster anti Covid può ritardare in maniera significativa la fine dell’infezione, mentre i non vaccinati guariscono prima. Pubblicato sul New England Journal of Medicine (NEJM), questo lavoro riguarda le persone che hanno ricevuto tre dosi di vaccino. Quindi, è emerso che la guarigione è più lenta e restano più a lungo contagiose rispetto alle persone non vaccinate. I ricercatori, che non si sono occupati di approfondire la questione relativa alla gravità della malattia con o senza vaccino, hanno sottoposto i contagiati a tampone e li hanno esaminato, ripetendo la procedura per oltre due settimane fino a quando non è stata più osservata la replicazione virale.

A cinque giorni dall’infezione da coronavirus, meno del 25% dei non vaccinati era ancora contagioso, percentuale che sale a circa il 70% per quanto riguarda le persone con tripla dose di vaccino anti Covid. Tra quelli parzialmente vaccinati, circa il 50% risultava ancora contagioso a quel punto. Ma i ricercatori hanno ripetuto le rilevazioni a 10 giorni dal contagio.

COVID, BOOSTER VACCINO RITARDA GUARIGIONE?

I risultati di questa rilevazione sono ancor più sorprendenti, perché a 10 giorni dall’infezione un terzo delle persone con terza dose di vaccino anti Covid sono risultate positive, con particelle vive del coronavirus. Invece solo il 6% delle persone non vaccinate era contagioso al decimo giorno. Come evidenziato da Israel National News, le persone che hanno ricevuto un richiamo hanno cinque volte maggiori probabilità di risultare ancora contagiose a dieci giorni dall’infezione rispetto alle persone non vaccinate.

I risultati di questo studio sono utili per comprendere forse le ragioni del cosiddetto “rimbalzo Covid”, fenomeno in base al quale alcune persone sottoposte a trattamento con Paxlovid, il farmaco antivirale sviluppato da Pfizer, sperimentano una recidiva di sintomi e risultano positivi al test Covid dopo essere guariti, come accaduto ad esempio al dottor Anthony Fauci, che ha usato il farmaco e poi è tornato positivo.

