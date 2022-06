Covid, nuova variante BA.5 di Omicron/ Allarme aumento dei casi in Portogallo

Una nuova variante di Omicron torna a spaventare il mondo. Scoperta Sudafrica e arrivata in Europa, si tratta della sottovariante BA.5. Proprio questa ha fatto registrare un aumento esponenziale di casi Covid-19 in Portogallo ed è sospettata anche di un incremento dei contagi in Germania. Secondo i primi dati derivanti dagli studi, ha almeno due mutazioni che la rendono più contagiosa rispetto alle altre sottovarianti di Omicron.

Secondo gli esperti, le varianti BA.4 e la BA.5 di Omicron potrebbero essere il segnale che il virus sta cambiando, andando incontro ad ondate periodiche. Sulla rivista Nature si è discusso sulla possibilità di dare alle sottovarianti capaci di generare nuove ondate un altro nome, come accaduto per le varianti stesse, dall’Alfa alla Delta. Intanto, mentre gli esperti parlano di questo, c’è chi conta ad essere molto preoccpato, come Francesco Broccolo dell’Università Bicocca di Milano. Il virologo ha affermato che “È davvero prematuro dire che il virus SarsCoV2 si stia indebolendo”.

La situazione con la variante BA.5

I dati del ministero della Salute in Italia parlano di una costante discesa di casi e di ricoveri e di una situazione dei decessi stazionaria. In questo momento anche in Italia, come nel resto del mondo, Omicron è la variante dominante. Per quanto riguarda le varianti BA.4 e BA.5, i dati dell’Istituto Superiore di Sanità relativi al 3 maggio scorso parlavano di contagi con tali dello 0,47% e 0,41% sui casi totali. Per quanto riguarda invece la circolazione di BA.5 in Europa, i dati dell’Agenzia britannica per la sicurezza sanitaria (UKHSA) relativi all’8 maggio spiegavano che tale variante in Portogallo rappresentava il 18,47% dei casi, aumentata poi al 37% al 20 maggio.

La variante BA.5 di Omicron sarebbe più contagiosa rispetto alle altre sottovarianti come mostrano i dati online sulla piattaforma BiorXiv. Secondo una ricerca condotta in Giappone e coordinata da Izumi Kimur dell'Univesità di Tokyo, la variante BA.5 – così come la BA.4 – ha una mutazione che la fa legare alle cellule umane in modo più efficace e veloce. Secondo Broccolo, spiega la Repubblica, tre motivi avrebbero portato ad un aumento dei casi in Portogallo a causa della sottovariante BA.5. Il primo è la mutazione L452R, il secondo risiede nei dati per cui "le due sottovarianti sfuggirebbero di più agli anticorpi, sia a quelli generati dal vaccino sia a quelli generati dalle infezioni causate da BA.1, BA.2 e BA.2.12.1" mentre il terzo è che BA.5 è sinciziogena, ovvero le cellule polmonari infettate dal virus si fondono con quelle sane.











