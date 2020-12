Covid o influenza? Test rapido li distingue/ VitaPCR Flu A&B: risultato in 20 minuti

Come distinguere il Covid dall’influenza? I sintomi come febbre, raffreddore e tosse sono comuni, motivo per il quale si ricorre a test antigenici o tamponi per capire se si è positivi al coronavirus. Così, però, si intasa il meccanismo diagnostico. Da qui l’idea di realizzare un test rapido in grado di identificare nel giro di 20 minuti se si è positivi a Sars-CoV-2 o se è stata contratta l’influenza di tipo A o B. In questo modo, non verrà intasato il sistema messo in piedi per la diagnosi del Covid-19. Un passo avanti cruciale, soprattutto nel pieno dell’inverno. Il merito va a Menarini Diagnostics, che ha introdotto un test (VitaPCR Flu A&B) in grado di fare questa distinzione con un unico esame diagnostico e un unico tampone. Il test viene eseguito sulla piattaforma VitaPCR, strumento portatile – quindi Point of Care – che viene usato soprattutto per la diagnosi molecolare di Covid-19. Come riportato dall’AdnKronos, è distribuito dallo scorso aprile ed è già in uso in centinaia di strutture europee con oltre 1.400 unità.

COVID O INFLUENZA? ARRIVA IL TEST RAPIDO VITAPCR FLU A&B

Questo nuovo kit per il test rapido che distingue Covid-19 dall’influenza contiene appositi reagenti. Questi strumenti sono quindi in grado di intercettare in soli 20 minuti non solo l’eventuale presenza dell’Rna virale del coronavirus Sars-CoV-2, ma pure quella dei virus dell’influenza A e B. Peraltro, come evidenziato dall’AdnKronos, si tratta di un test rapido caratterizzato da una grandissima precisione. Ciò perché usa la tecnologia Pcr (Polymerase Chain Reaction), uno strumento che rispetta standard molto alti di precisione e affidabilità. Questi test non solo rappresentano un aiuto per i sistemi sanitari, ma permettono nei casi di influenza di evitare l’isolamento preventivo di una persona, mentre nei casi Covid può avviare in maniera tempestiva il protocollo previsto. Il nuovo kit del test rapido, che ha marcatura Ce, è già disponibile ed è distribuito da Menarini, oltre che in Italia, anche in Austria, Belgio, Germania, Grecia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Regno Unito.



© RIPRODUZIONE RISERVATA