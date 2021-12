Covid, Oms lancia l’allarme sui contagi/ “Siamo davanti a tsunami”: preoccupa Omicron

L’emergenza Covid-19 sembra non aver fine e anche con la campagna vaccinale a buon punto i contagi non tendono a calare. Paragonati al 2020, anno in cui il coronavirus ha preso piede e si è insidiato in tante case nel corso delle festività natalizie, quello che si sta vivendo oggi è un momento di contagi minore, ma lascia comunque preoccupato il mondo degli esperti che si interroga su quelle che dovrebbero essere le giuste misure da attuare per cercare di evitare una nuova impennata dei casi in giro per il globo.

Vaccino Novavax, chiesto uso d'emergenza a Emirati Arabi Uniti/ "Efficace all'89,7%"

A lanciare l’allarme sulla nuova ondata di contagi è l’Organizzazione Mondiale della Sanità, che con la responsabile tecnica Maria van Kerkhove ha avvisato il mondo intero della pericolosità dei nuovi casi che stanno interessando tutti i paesi in giro per il globo, nessuno escluso. A preoccupare è di certo la situazione in Gran Bretagna, dove i numeri sono allarmanti e i posti letto in ospedale sono ormai introvabili, con una percentuale di occupazione del 94%, ma dall’Oms arriva un monito a tutti i paesi.

BOLLETTINO CORONAVIRUS SALUTE ITALIA 14 DICEMBRE/ 120 morti, 20677 casi, 212 ricoveri

Oms, l’allarme sulla nuova ondata di contagi

Maria van Kerkhove, responsabile tecnica dell’Oms, non ha usato mezze misure per spiegare cosa sta succedendo nel mondo con i nuovi contagi da Covid-19: “Penso che siamo di fronte a uno tsunami di contagi nel mondo, sia per Delta (la variante dominante negli ultimi mesi) sia per Omicron. Lo ripeto ai governi: non aspettate ad agire. E non mi riferisco ai confinamenti. Prima di iniziare a vedere un aumento dei ricoveri, per favore, usate le mascherine”.

“Favorite il telelavoro, limitate i contatti con altre persone, evitate riunioni, investite nella ventilazione, aumentate la sorveglianza dei genomi dei virus e preparate i vostri ospedali”, ha aggiunto van Kerkhove. “Anche in Europa, che ha alti livelli di vaccinazione – ha aggiunto -, ci sono ancora grandi sacche di persone vulnerabili che non sono state vaccinate o non hanno ricevuto il ciclo completo. E nel resto del mondo ce n’è una quantità enorme. E questo è il grosso problema, qualunque sia la variante. Ci si aspetta che l’Omicron riesca a sfuggire in una certa misura alla risposta immunitaria, ma ciò non significa che i vaccini saranno inutili. Significa solo che potrebbero non proteggere tanto quanto abbiamo visto contro la delta. Quindi, per favore, vaccinatevi”.

Obbligo mascherina all'aperto a Natale in Italia/ L'ipotesi al vaglio del governo

© RIPRODUZIONE RISERVATA