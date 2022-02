“Covid, pandemia non finirà mai”/ Prof. Cardini: “La storia ci insegna che…”

Franco Cardini, professore emerito di Storia Medievale della scuola Normale Superiore di Pisa, è intervenuto in qualità di ospite ai microfoni della trasmissione di Rai 3 “Elisir”. L’esperto è stato interrogato dai conduttori Michele Mirabella e Benedetta Rinaldi circa la fine della pandemia di Coronavirus: esiste una data individuabile sul calendario e nella quale l’umanità guadagnerà l’uscita dall’incubo nel quale è piombata a fine 2019? “Quando finirà la pandemia lo sa solo Dio – ha risposto il docente –. Credo in realtà di avere capito che finirà quando arriverà il giorno del Giudizio Universale. Questo significa che non si esaurirà mai finché ci saranno specie animali sulla faccia della Terra”.

Risulta un’impresa ardua, dunque, anche per i governi mondiali dichiarare lo stop del pericolo Covid-19: “I sistemi di controllo che ci sono ora sulle opinioni pubbliche e sulle persone, in passato non erano così raffinati. Un governo poteva decretare la fine della pandemia molto tempo dopo rispetto a quanto non facesse la gente – ha sottolineato Cardini –. Di fatto, sotto forma endemica o di epidemia di medio-valore, la pandemia c’è sempre stata. Non ce ne siamo mai accorti fino all’Ottocento solamente perché non avevamo modo di vedere cosa stesse accadendo dall’altra parte del mondo”.

FRANCO CARDINI: “NON SIAMO DISPOSTI AD AFFRONTARE CORAGGIOSAMENTE LA PANDEMIA”

Durante la chiacchierata con i presentatori di “Elisir”, Franco Cardini ha chiarito che il processo psicologico che si innesca nell’essere umano di fronte alle malattie sconosciute e trasmissibili con facilità dall’uno all’altro individuo, è puntualmente la medesima: inizialmente si ha la tendenza a sottolineare come non sia vero nulla, come siano “tutte storie”. Dopodiché, trascorrono alcuni giorni e si prende contezza della veridicità della notizia: è allora che scatta il meccanismo di paura e si tende sempre a individuare qualcuno a cui attribuire il pesante fardello di colpa.

“Sento dire continuamente che è ingiusto ciò che ci sta capitando – ha concluso il professor Cardini –. Ma è ingiusto sulla base di cosa? Ci siamo inventati i diritti dell’uomo? Qualunque cosa esca dal dominio umano, ormai, diventa intollerabile. Ne deriva che noi siamo in grado di sopportare la pandemia molto meglio di quanto non abbiano fatto i contemporanei del Boccaccio, ma rispetto a loro siamo assai meno disposti ad affrontarla coraggiosamente”.



