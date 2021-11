Covid party Bolzano: ti infetti e hai green pass/ A Praga annunci “Compro infezione”

C’è chi cerca di evitare di prendere, giustamente il covid, e chi invece vuole farsi infettare solamente per avere il green pass e quindi non fare il tampone. E’ il caso di un covid party, assurdo lasciatecelo dire, scoperto in Alto Adige, a Bolzano: obiettivo, riunirsi fra non vaccinati, senza alcuna regola anti contagio, e sperare appunto di essere infetti di modo da ottenere il lasciapassare e non sottoporsi quindi al vaccino o al tampone. A darne notizie, parlando con il Corriere della Sera, è Patrick Franzoni, vice coordinatore dell’unità Covid della provincia di Bolzano, che ha spiegato: «Dai colleghi medici impegnati nelle strutture della Provincia abbiamo raccolto più di una voce di chi ha ammesso di essersi contagiato di proposito. Per sviluppare gli anticorpi, e per ottenere il green pass senza vaccinazione».

Purtroppo i covid party non sono affatto una novità, e spesso e volentieri questa triste “usanza” è stata segnalata in più parti non solo d’Italia, ma del mondo. Ma chi sono i frequentatori di queste feste pro covid? «Da un lato ragazzi in età scolare – spiega ancora Franzoni – magari spinti da genitori no vax, che cercano contatti con i positivi per sviluppare l’infezione nella convinzione che si tratti solo di un’influenza che non provoca problemi particolari. Dall’altro, persone più adulte che vivono nelle nostre valli, splendide ma dove i numeri delle vaccinazioni sono un pochino deludenti».

COVID, GLI ASSURDI DI CASO DEI PARTY DI BOLZANO E DEGLI ANNUNCI DI PRAGA: I DETTAGLI

In ogni caso, per il medico si tratta di «Persone che non capiscono che stanno giocando con il fuoco». E forse più assurdo dei covid party c’è chi addirittura compra “l’infezione da covid”. Gli annunci sono apparsi sui social della Repubblica Ceca e si tratta di post da parte di no vax che sono disposti a prendere il virus pur di evitare appunto il vaccino e quindi il lockdown.

Una vera e propria follia, come scrive Il Messaggero, ma il fenomeno appare in netta ascesa: «Compro l’infezione di covid. È urgente», scrive una donna su Facebook, che poi aggiunge «Vorrei prendere un caffè con qualcuno che è positivo. Ricompensa dopo l’infezione». Il governo ha introdotto (misura in vigore da lunedì 22 novembre), il lockdown solo per i no vax, esclusi da ristoranti, bar ed eventi pubblici, e di conseguenza stanno proliferando questi casi ai limiti della follia umana.

