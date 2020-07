Covid party/ La nuova follia: chi si infetta vince un premio in denaro

Allarme Covid party negli Usa, più precisamente in Alabama. Secondo quanto riporta la stampa americana, a partire dalla CNN, la nuova inquietante gara è nata quasi per scherzo ma sta prendendo sempre più piede: si invitano delle persone che hanno preso il virus, la prima che dopo la festa viene contagiata dal Covid-19 riceve un premio in denaro. La conferma è arrivata dalle autorità locali, al lavoro per mettere al bando questa pericolosissima moda. Sonya McKinstry, membro del Consiglio comunale di Tuscaloosa, ha spiegato che le persone infette sono invitate a partecipare a queste feste affinchè altri possano contrarre intenzionalmente il coronavirus. «All’inizio pensavamo che fosse una specie di scherzo, ma facendo qualche ricerca sono arrivate conferme, a partire dai medici», ha spiegato. E non è la prima volta: a inizio maggio era stato registrato un caso simile a Walla Walla.

COVID PARTY: ALLARME NEGLI USA

Le autorità sono al lavoro per evitare nuovi Covid party, ma tutto lascia presagire che nei prossimi giorni vengano registrati nuovi episodi, con giovani disposti a prendere il coronavirus pur di assicurarsi un premio in denaro. «Nelle ultime settimane ci sono state diverse feste in città e nelle aree circostanti, probabilmente anche altre cose di cui i funzionari non sono a conoscenza», ha spiegato la CNN. Netta la posizione della McKinstry: «Sono furiosa, furiosa per il fatto che qualcosa di così grave e mortale sia dato per scontato. Non è solo essere irresponsabili, così c’è il rischio di prendere il coronavirus e di portarlo a casa da genitori e nonni». Attesi aggiornamenti nel corso dei prossimi giorni sulla situazione in Alabama.



